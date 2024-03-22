FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık

Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş Elebaşının talimatlarına göre devletin her kurumuna sinsice sızan örgüt, sağ, sol, komünist ayrımı yapmadan gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe teşkilatlarına dahi sızmayı amaç edindi.

Bir diğer kullanılan önemli isim de FETÖ'cü emniyet müdürlerinin oluşturduğu 17-25 Aralık kumpas bilgilerini ABD'ye firar ederken yanında götüren CHP'li eski milletvekili Aykan Erdemir'di.

FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanması, Türkiye'de AK Parti'ye karşı yeni parti kurulması yönünde faaliyetler yürüttü.