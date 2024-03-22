FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık

Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş
Elebaşının talimatlarına göre devletin her kurumuna sinsice sızan örgüt, sağ, sol, komünist ayrımı yapmadan gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe teşkilatlarına dahi sızmayı amaç edindi.
Ömer Faruk Gergeroğlu
2015 SEÇİMLERİNDE OYLAR HDPKK'YA
Mahrem yapılanmanın, 7 Haziran 2015 seçimlerinde FETÖ terör örgütünün tüm bileşenleri olarak terörün siyasi ayağı HDP'li Selahattin Demirtaş'a oy verilmesi kararının Gülen'e onaylattırılması sürecini organize ettiği, o dönem HDP Milletvekili olan DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile sürekli temasta kalınarak, hükümete karşı yönlendirme yaptırıldığı saptandı.
Bir diğer kullanılan önemli isim de FETÖ'cü emniyet müdürlerinin oluşturduğu 17-25 Aralık kumpas bilgilerini ABD'ye firar ederken yanında götüren CHP'li eski milletvekili Aykan Erdemir'di.
FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanması, Türkiye'de AK Parti'ye karşı yeni parti kurulması yönünde faaliyetler yürüttü.
İdris Naim Şahin
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 2015'te AK Parti'den istifa ettirilerek "Milad" isimli parti kurduruldu.