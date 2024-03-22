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FETÖ'nün 'Siyaset Mahrem Yapılanması' deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık

FETÖ’cü siyaset bilimi uzmanlarından örgütün siyasette izleyeceği yol haritası oluşturuldu. Bu siyasi doktrine son şekli veren elebaşı Fetullah Gülen’in talimatlarına göre devletin her kurumuna sinsice sızan örgüt, sağ, sol, komünist ayrımı yapmadı. Parti kurmayı bile düşündü. Terör örgütü siyaseti dizayn etmek için 2013 yılında 69 mahrem sorumlunun görevlendirildiği Siyaset Mahrem Yapılanması'nı kurdu. Mahrem yapılanmanın, 7 Haziran 2015 seçimlerinde FETÖ terör örgütünün tüm bileşenleri olarak terörün siyasi ayağı HDP'li Selahattin Demirtaş'a oy verilmesi kararının Gülen'e onaylattırılması sürecini organize ettiği, o dönem HDP Milletvekili olan DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile sürekli temasta kalınarak, hükümete karşı yönlendirme yaptırıldığı saptandı. Bilindiği gibi CHP ve HDP arasındaki ortaklık DEM üzerinden devam ediyor.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 22 Mart 2024, 07:04
FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık

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FETÖ'nün Türkiye'deki Siyaset Mahrem Yapılanması deşifre edildi. İstihbarat birimlerince yapılan analiz ve uzun soluklu çalışmalara göre, örgüt siyaseti dizayn etmek için 2013 yılında 69 mahrem sorumlunun görevlendirildiği Siyaset Mahrem Yapılanması'nı kurdu.

MİT Mahrem Yapılanması'nın başındaki Murat KarabulutMİT Mahrem Yapılanması'nın başındaki Murat Karabulut


Kurucusu MİT Mahrem Yapılanması'nın başındaki Murat Karabulut'tu. Yapılanmanın başına, 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından biri olan eski MİT Mahrem Yapılanması İstanbul sorumlusu 'Cafer' kod adlı Ahmet Hamdi Parlak getirildi. Türkiye 6 bölgeye ayrılarak bu bölgelere 6 ayrı mahrem imam ataması yapıldı.

MİT Mahrem Yapılanması İstanbul sorumlusu 'Cafer' kod adlı Ahmet Hamdi Parlak MİT Mahrem Yapılanması İstanbul sorumlusu 'Cafer' kod adlı Ahmet Hamdi Parlak

YOL HARİTASI
FETÖ'cü kamu yönetimi siyaset bilimi uzmanlarından örgütün siyasette izleyeceği yol haritası bile oluşturuldu. Oluşturulan bu siyasi doktrine son şekli elebaşı Fetullah Gülen veriyordu.

Terörden tutuklu HDP'li Selahattin DemirtaşTerörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş

Elebaşının talimatlarına göre devletin her kurumuna sinsice sızan örgüt, sağ, sol, komünist ayrımı yapmadan gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe teşkilatlarına dahi sızmayı amaç edindi.

Ömer Faruk GergeroğluÖmer Faruk Gergeroğlu

2015 SEÇİMLERİNDE OYLAR HDPKK'YA

Mahrem yapılanmanın, 7 Haziran 2015 seçimlerinde FETÖ terör örgütünün tüm bileşenleri olarak terörün siyasi ayağı HDP'li Selahattin Demirtaş'a oy verilmesi kararının Gülen'e onaylattırılması sürecini organize ettiği, o dönem HDP Milletvekili olan DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile sürekli temasta kalınarak, hükümete karşı yönlendirme yaptırıldığı saptandı.

Başkan Erdoğanın bizzat İsveçten istediği firari FETÖcü Bülent Keneş CHPli Sezgin Tanrıkulunun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü!Başkan Erdoğanın bizzat İsveçten istediği firari FETÖcü Bülent Keneş CHPli Sezgin Tanrıkulunun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü!
Başkan Erdoğan'ın bizzat İsveç'ten istediği firari FETÖ'cü Bülent Keneş CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü!

Bir diğer kullanılan önemli isim de FETÖ'cü emniyet müdürlerinin oluşturduğu 17-25 Aralık kumpas bilgilerini ABD'ye firar ederken yanında götüren CHP'li eski milletvekili Aykan Erdemir'di.

FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanması, Türkiye'de AK Parti'ye karşı yeni parti kurulması yönünde faaliyetler yürüttü.

İdris Naim Şahinİdris Naim Şahin


Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 2015'te AK Parti'den istifa ettirilerek "Milad" isimli parti kurduruldu.

İdris Balİdris Bal


Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti milletvekili İdris Bal da partiden istifa ettirilerek Demokratik Gelişim Partisi'ni kurdu.

Ali Fuat YılmazerAli Fuat Yılmazer

FETÖ'nün, toplumda bir karşılığı olmadığı ortaya çıkınca Şahin gibi Bal da kendi kurduğu partiden istifa etmek zorunda kaldı.

Yakup SaygılıYakup Saygılı

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLUN TALİMATI

FETÖ'nün siyaset yapılanmasının direktifleri doğrultusunda 2015 genel seçimlerinde o dönem tutuklu olarak kurdukları kumpas davalarında yargılanan FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Yurt Atayün gibi isimler milletvekili aday adayı olmuş ancak seçilememişti.

Yurt AtayünYurt Atayün

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