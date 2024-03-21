Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında mal varlığı provokasyonuna noktayı koydu: İspatlamayan namerttir



"ANKARA'DAKİ SEÇİM ANKET SONUCUNU GÖRENLER TELAŞA KAPILDI"

Mal varlığımız çoğalmamış, mal varlığımız azalmış. Siyaset etik gerektiriyor. Ankara'daki seçimin sonucunu görenler telaşa kapıldı. Çamur, iftira, yalan kampanyasıyla karşı karşıyayım. Vicdanım rahat. Bugün 25 milyonluk evde oturuyorsun, 25 milyon liralık evi nasıl anlatı bana anlatsın. Belediye başkanı maaşıyla ev aldım araba aldım diyene ben inanmam. Belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, araba aldım mümkün değil diyorum. Bizim aldığımız maaş yetmez. Benim hesabıma göre alamaz. Ankara'daki kampanyaya harcadığı para 2 -2.5 milyar. Bütün duvarlara bakıyorsunuz sayın Yavaş var. Kampanyada ne gerekiyor, nasıl bütçe gerekiyor. Sadece duvarlara verdiği para 1 milyar üzerinde. Bir gün Ankara'nın her yerinde benim resimlerimi görürseniz bu haram parayla demiş. Kendi söylemiş zamanında. Şu an Ankara'nın neresine baksanız bütün duvarlarda eserleri yok resimler var boy boy. Bizim kampanyamızda bütün masraflar genel merkezimiz tarafından karşılanıyor. Biz öyle rakam bulamayız.





ANKARA YAŞAYAN ŞEHİR OLACAK

Ankara Altınok ile beraber yaşayan şehir olacak. Ankara ülkemizin vitrini. Saat 9'da hayat bitiyor. Kimsenin hayat tarzına ve yaşam tarzına karışmayacağız. Hurdacılara gidiyoruz diyorlar ki Altınok burayı kaldıracak. Diyorum ki Ankara'yı ticaretin merkezi yapacağız. Hale gidiyorum gitmeden önce hali kaldıracağım. Böyle bir şey olabilir mi. Biz Ankara'nın ticaretini geliştireceğiz. Belediye başkanları şehrin ekonomisini güçlendirir, sanayi şehri yapabilir, işsizliğe çare bulabilir. Ankaramız zaten ışıkları sayın Yavaş'la beraber sönmüş. Yol yapsaydım trafik sıkışırdı diyor. Yol yapmazsan trafik sıkışır. Bunu hızlı şekilde çözmemiz lazım. Bir sene sonra Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez hale gelecek. Yardımları düşürmüş. Bu rakamların hepsi elimizde. Sosyal destekleri yapıyoruz, ne bir tane fotoğraf karesi var. Dolayısıyla yapmış olduğu bütün destekler yüzde 4'tür ve düşmüştür. 300 milyar bütçe yönetti 5 yılda. Yapmış olduğu bütün destek 12 milyar. 9 milyarlık gayrimenkul sattı. 8 milyar şu an SGK'ya borcu var. Şu an 20 milyar borcu var belediyenin. EGO'nun zamanı 17 misli artmış. Sayın Yavaş'ı bir şirketin başına getirmiş olsaydınız batırmıştı.





"ANKARA'DA GEREKLİ YATIRIMLAR YAPILMADI"

Eğer trafikle ilgili gerekli yatırımlar yapılmazsa, Ankara'da duraklarda kuyruk çoğaldı. Gerekli yatırımlar yapılmadı. Ulaşımla ilgili şunu yapacağız; aktarmaları 1,5 saate çıkartıyoruz. 2 bin tane yeni otobüs alacağız. Ulaşımda emekli vatandaşlarımızı ücretsiz taşıyacağız. 65 yaşındaki vatandaşlarımız biliyorsunuz 10 ile 4 arası biniyorlar. İsteyen dolmuşa isteyen otobüse binecek. Özel halk otobüse binen vatandaşlarımızın parasını ödeyeceğiz.



80 KM METRO YAPACAĞIZ

18 yaş ve üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız. Trafik problemini çözmek için projelerimiz hazır. 75 yeni kavşak yapacağız, yeni bulvarlar yapacağız. 80 km metro yapacağız. Metro ağımızı genişleteceğiz. Ankara'da trafik problemini çözeceğiz. Sayın Yavaş'ın 58 km Ankara'ya metro sözü var. 5 cm yaptığı metro yok. 5 yılda 5 cm metro yapmamış. Bir siyasetçi söz veriyorsa sözünde durmalı. Belediye meclisine ne getirdiyse her türlü desteği verdik. 4 yıldır Polatlı'nın suyunu getiremedi. 100 söz vermiş Ankaralıya 90 tanesini yapmamış. 5 yıldır plan yapamayan bir büyükşehir belediye başkanı var.



EMEKLİLERİMİZİ DARDA BIRAKMAYACAĞIZ

Emeklilerimize 5 bin lira vereceğiz. Emeklilerimizi darda zorda bırakmayacağız. Biz her dönem bütçeyi yaparız, bizim bütçemiz fazla verir. Hem yardımları yapacağım hem de bütçeyi artıracağım. 20 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN