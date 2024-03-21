Başkan Erdoğan’dan Down Sendromu Günü mesajı: Dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımız gözlerinizden öpüyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.



Başkan Erdoğan: 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor; değerli ailelerine, fedakâr anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız…



21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor; değerli ailelerine, fedakâr anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız… pic.twitter.com/lWswDhNxNX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2024

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor; değerli ailelerine, fedakâr anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız…