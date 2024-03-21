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Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Günü mesajı: Dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımız gözlerinizden öpüyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Günü vesilesiyle dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 21:14 Güncelleme 21 Mart 2024, 21:15
Başkan Erdoğan’dan Down Sendromu Günü mesajı: Dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımız gözlerinizden öpüyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan: 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor; değerli ailelerine, fedakâr anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız…



Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor; değerli ailelerine, fedakâr anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız…

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