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CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti! Adaylık sürecinde yaptığı türlü oyunları görmezden geldi! Şantaj iddialarını inkar etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile CHP arasındaki Hatay adaylığı krizi skandal gelişmeleri de beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gökhan Zan'ı hedef göstermesinin ardından TİP ortaya çıkan ses kaydı nedeniyle Zan'ın Hatay adaylığının geri çekildiğini duyurdu. Zan, ses kaydının kendisine ait olmadığını iddia ederek, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a yakın kişilerin şantajına maruz kaldığını açıkladı.Söz konusu iddialara ilişkin CHP yandaşı Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Savaş, inkar yoluna giderek, adaylık süreci boyunca yaptığı türlü oyunları görmezden geldi.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 11:06 Güncelleme 21 Mart 2024, 11:13
CHP’li Lütfü Savaş’ın pişkinliği pes dedirtti! Adaylık sürecinde yaptığı türlü oyunları görmezden geldi! Şantaj iddialarını inkar etti

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Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme sürecinde adeta kan gövdeyi götürdü.

Krizin baş çektiği yerlerin başında ise Hatay yer aldı.

Özgür Özel önce "Alternatifi yok" deyip Savaş'ın adaylığına arka çıktı. Ancak Hatay'da yaşanan protestolar sonucu tekrar anket yapılacağını dile getirdi. Bu süreçte CHP öyle bir çıkmaza girdi ki sanatçı Haluk Levent'e bile 'adaylık' teklifi götürüldü. Levent ise CHP'den gelen teklifi reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

Takip eden süreçte Lütfü Savaş Ankara'da olmasına rağmen aday tanıtım toplantısına çağrılmadı, Hatay'ın ilçe adayları açıklandı ancak salonda Savaş'ın ismi zikredilmedi.

Lütfü Savaş tüm bunların ardından Özgür Özel'e rest çekti. "Bağımsız aday" olacağını dillendiren Savaş'ın bu resti karşısında Genel Merkez'de "Her şeye rağmen Savaş'la devam" kararı verildi.

Binbir entrikalarla aday olan Savaş'ın ilerleyen süreçte de oyunları bitmedi.

Gökhan Zan.Gökhan Zan.

CHP lideri Özgür Özel'in "TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip" açıklaması sonrası TİP, Gökhan Zan'ın Hatay adaylığını ortaya çıkan ses kayıtları nedeniyle geri çektiğini belirtti.

Söz konusu ses kayıtlarını yayınlayan CHP fondaşı İsmail Saymaz, Zan ve Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi.

2 farklı ses kaydında Zan'ın adaylıktan çekilmek için pazarlık yaptığı görüldü.

Zan, kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını ileri sürerek, yapay zeka ile yapıldığını iddia edildi. Bununla da kalmayan Zan, kendisine bu kirli tuzağı kuran kişinin CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş olduğunu söyledi.

İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM
Firari Erk Acarer'in 9 Mart tarihinde yaptığı paylaşımın ise Gökan Zan'ın bu iddialarını doğrular nitelikte olduğu görüldü.

Acarer'in 9 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, bundan 3 gün önce bazı aracılarla bir haber yaptırmak istediğini söyledi. Editorial bir haber olduğunu yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu: Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış! Dedim…" ifadelerine yer verdi.

İddiaların odağında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, CHP fondaşı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklama ile kendini aklama çabasına girdi.

Lütfü SavaşLütfü Savaş

KONUNUN KENDİSİ İLE ALAKASI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ
Gökhan Zan'ın adaylıktan çekilmesinin kendisine yarayacağı ortada olan Savaş, kendisinin aday yaptırılmaması için iş birliği yapıldığını iddia ederek, üzerindeki şaibelere rağmen konunun kendisiyle alakalı olmadığını ileri sürdü.

İKİ HAFTA ÖNCE HABERİ OLDUĞUNU DOĞRULADI
Olaylarda adının geçmesini tamamen inkar eden Savaş, " Benimle alakalı başka bir şey yok."derken, olaylarda iki hafta önce haberdar olduğunu da itiraf etti.

KENDİ YAPTIĞI ENTRİKALARI GÖRMEZDEN GELDİ
Seçime harcayacak bile paraları olmadığını söyleyen Savaş, "Seçim için böyle entrikalara gerek yok" sözleriyle yeniden aday seçilmek için yaptığı türlü oyunları da görmezden geldi.

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