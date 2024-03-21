CHP’li Lütfü Savaş’ın pişkinliği pes dedirtti! Adaylık sürecinde yaptığı türlü oyunları görmezden geldi! Şantaj iddialarını inkar etti

Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman kala muhalefet içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme sürecinde adeta kan gövdeyi götürdü.
Krizin baş çektiği yerlerin başında ise Hatay yer aldı.
Özgür Özel önce "Alternatifi yok" deyip Savaş'ın adaylığına arka çıktı. Ancak Hatay'da yaşanan protestolar sonucu tekrar anket yapılacağını dile getirdi. Bu süreçte CHP öyle bir çıkmaza girdi ki sanatçı Haluk Levent'e bile 'adaylık' teklifi götürüldü. Levent ise CHP'den gelen teklifi reddetti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Takip eden süreçte Lütfü Savaş Ankara'da olmasına rağmen aday tanıtım toplantısına çağrılmadı, Hatay'ın ilçe adayları açıklandı ancak salonda Savaş'ın ismi zikredilmedi.
Lütfü Savaş tüm bunların ardından Özgür Özel'e rest çekti. "Bağımsız aday" olacağını dillendiren Savaş'ın bu resti karşısında Genel Merkez'de "Her şeye rağmen Savaş'la devam" kararı verildi.
Binbir entrikalarla aday olan Savaş'ın ilerleyen süreçte de oyunları bitmedi.
Gökhan Zan.
CHP lideri Özgür Özel'in "TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip" açıklaması sonrası TİP, Gökhan Zan'ın Hatay adaylığını ortaya çıkan ses kayıtları nedeniyle geri çektiğini belirtti.
Söz konusu ses kayıtlarını yayınlayan CHP fondaşı İsmail Saymaz, Zan ve Turgay Kocakaya adlı kişi arasında 3 milyon dolar karşılığında adaylığın çekilmesi yönünde bir pazarlık olduğu iddiasını dile getirdi.
2 farklı ses kaydında Zan'ın adaylıktan çekilmek için pazarlık yaptığı görüldü.
Zan, kayıtlardaki sesin kendisine ait olmadığını ileri sürerek, yapay zeka ile yapıldığını iddia edildi. Bununla da kalmayan Zan, kendisine bu kirli tuzağı kuran kişinin CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş olduğunu söyledi.