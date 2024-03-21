CHP’li Lütfü Savaş’ın pişkinliği pes dedirtti! Adaylık sürecinde yaptığı türlü oyunları görmezden geldi! Şantaj iddialarını inkar etti

İDDİALARI DOĞRULAR NİTELİKTE PAYLAŞIM

Firari Erk Acarer'in 9 Mart tarihinde yaptığı paylaşımın ise Gökan Zan'ın bu iddialarını doğrular nitelikte olduğu görüldü.

Acarer'in 9 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, bundan 3 gün önce bazı aracılarla bir haber yaptırmak istediğini söyledi. Editorial bir haber olduğunu yani bir bedeli olduğunu söyledi. Elbette cevabım net oldu: Sen kimsin? Elinde diğer adaylara ilişkin ses kaydı varmış! Dedim…" ifadelerine yer verdi.

İddiaların odağında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, CHP fondaşı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklama ile kendini aklama çabasına girdi.