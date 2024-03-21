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Tekirdağ'da işçiler toprak altında kaldı: Ekipler olay yerinde

Son dakika haberi! Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının yapıldığı esnada toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 15:14 Güncelleme 21 Mart 2024, 15:14
Tekirdağ’da işçiler toprak altında kaldı: Ekipler olay yerinde

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının yapıldığı esnada toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.


Alınan bilgilere göre, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Ambardere mevkiinde Çerkezköy hattında hızlı tren çalışmasını yürüten işçiler, saat 13.30 surlarında fore kazık çalışması yapıldığı esnada toprak altında kaldı.



Diğer çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri, iş makineleri, 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Tekirdağ'da 2 işçi toprak altında kaldı

Yaklaşık 5 metrelik çukurdan toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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