Tekirdağ’da işçiler toprak altında kaldı: Ekipler olay yerinde





Diğer çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri, iş makineleri, 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Yaklaşık 5 metrelik çukurdan toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.