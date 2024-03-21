Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na: Sen git köfteci dükkanı yönet anca onu becerirsin

"Adalar'da vatandaşımızın bizden, halkımızın kullanacağı plajlarla alakalı talebi var. 1 Nisan itibarıyla Adalar'da halk plajının kurulması adına yatırımları yapacağız. İstiyoruz ki, Adalar'da esnafımız huzurlu, vatandaşlarımız mutlu olsun. Burada nostaljik bir tramvayla bu güzelliği en güzel şekilde hissetsinler istiyoruz. İnşallah buraya yakışacak bir elektrikli, bu güzelliğimizi koruyacak ama vatandaşlarımızın da bu güzellikten en güzel şekilde istifade edeceği bir nostaljik tramvayımızı da Adalar'ımıza kazandırıyor olacağız.

Su Ürünleri Kooperatifi kurarak hem su ürünleriyle alakalı istihdamı arttıracağız hem de Adalar'ın ekonomisine katkı sağlayacağız. Büyükada'mızda meydana güzel bir şekilde düzenleme yapacağız. Bu düzenlemeyle birlikte akülü şarj istasyonlarını engelli kardeşlerimiz için kazandırıyor olacağız. Sanatoryumu gençlik kampı olarak Adalar'ın gençliğine armağan ediyoruz. 21 Mart'ı unutmayın. 21 Mart, 31 Mart İstanbul Bayramı'nın öncesi ve Adalar'daki provası."