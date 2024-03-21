Son dakika: Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na: Sen git köfteci dükkanı yönet anca onu becerirsin

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen ile Büyükada'da AK Nokta'ya ziyarette bulundu. Kurum, daha sonra CHP seçim standını da ziyaret ederek, "Allah kolaylık versin." dedi.
Ardından Kurum, Büyükada'daki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.
AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Kurum, geçmiş 5 yılda algıdan başka bir şeyin üretilmediği Adalar'ı bu durumdan kurtaracaklarını söyledi.
Bugünün 21 Mart Bahar Bayramı olduğunu, bir bahar havasıyla Adalar'a geldiklerini belirten Kurum, "Bugünü hiç unutmayın. Bugün 31 Mart'ta Adalar'ın o makus talihini değiştireceğimiz tarih olarak bugünü not alın. 31 Mart akşamı burada İstanbul Büyükşehir Belediyesini Adalar'ın her yerinde hissedeceksiniz." diye konuştu.
Kurum, ilçede huzur içerisinde bir yaşamın olduğunu vurgulayarak, "Adalar'da yaşamak külfet olmayacak, kıymetli, değerli olacak. Burada yaşayan halkımız buraya gelirken toplu ulaşımla alakalı veya vapurlarla alakalı bu sorunları, bu problemleri yaşamayacak. Adalar'a gelen kardeşlerimiz, 65 yaş üstü büyüklerimiz, İstanbul'da nasıl seyahat ediyorlarsa, Adalar'a gelirken de ücretsiz bir şekilde gelecek. Adalar'da ulaşımda nasıl öğrencilere yüzde 40 indirim yaptıysak, Adalar halkının da buraya ulaşımı noktasında İBB her türlü imkanı Adalar halkına veriyor olacak." ifadelerini kullandı.
Göreve geldiklerinde aktarmalı yolculuklarda deniz ulaşımının ücretsiz hale geleceğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti: