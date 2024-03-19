Namussuz siyasetin daniskası! CHP’li Burhanettin Bulut ’paradan kule’yi aklamak için Başkan Erdoğan’ı suçladı: Halk TV’den KJ operasyonu





İMAMOĞLU'NDAN AKLA ZİYAN SAVUNMA



Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi.



"Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı. Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara "O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü" karşılığını vererek şaibeli paralardan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tutmuştu.