Namussuz siyasetin daniskası! CHP’li Burhanettin Bulut ’paradan kule’yi aklamak için Başkan Erdoğan’ı suçladı: Halk TV’den KJ operasyonu

CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifadesinde parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.
Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.
KELEŞ, İMAMOĞLU'NUN BABASI İLE KAZ DAĞLARI'NDAN ARSA ALDI
Balya balya paraları taşıyan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa alması şaibeyi daha da artırdı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken kara para bataklığına batan CHP'den akla ziyan bir açıklama geldi.
AKIL TUTULMASININ BÖYLESİ...
Siyaseten çıkmaza giren CHP Genel Merkezi, paradan kule skandalında okları üzerinden çekmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı Halk TV'de "Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona da bakmak lazım. Bir yer satın alacaksınız çuval çuval para ile gidiyorsunuz, yazık. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hal. İnsan en azından ondan utanır" dedi.
Bulut'un partisi üzerindeki şaibeli parayı aklamak için Başkan Erdoğan üzerinden siyaset yapması büyük tepki çekti.