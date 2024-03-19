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Namussuz siyasetin daniskası! CHP'li Burhanettin Bulut 'paradan kule'yi aklamak için Başkan Erdoğan'ı suçladı: Halk TV'den KJ operasyonu

Siyaseten çıkmaza giren CHP Genel Merkezi, paradan kule skandalında okları üzerinden atmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi. Balya balya karanlık paranın kaynağını ve yapılan usulsüzlükleri açıklamaya yüzü olmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut pişkince "Bir yer satın alacaksınız çuval çuval para ile gidiyorsunuz, yazık. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hal" dedi. Bulut'un partisi üzerindeki şaibeli parayı aklamak için Başkan Erdoğan üzerinden siyaset yapmaya kalkışması "Namussuz siyasetin daniskası" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 15:21 Güncelleme 19 Mart 2024, 15:35
Namussuz siyasetin daniskası! CHP’li Burhanettin Bulut ’paradan kule’yi aklamak için Başkan Erdoğan’ı suçladı: Halk TV’den KJ operasyonu

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CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifadesinde parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf etti. Keleş, paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

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Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

KELEŞ, İMAMOĞLU'NUN BABASI İLE KAZ DAĞLARI'NDAN ARSA ALDI

Balya balya paraları taşıyan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa alması şaibeyi daha da artırdı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken kara para bataklığına batan CHP'den akla ziyan bir açıklama geldi.

AKIL TUTULMASININ BÖYLESİ...

Siyaseten çıkmaza giren CHP Genel Merkezi, paradan kule skandalında okları üzerinden çekmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.

CHP'li Burhanettin Bulut'tan çirkin suçlama



CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı Halk TV'de "Parayı ne kadar değersizleştirmişler ona da bakmak lazım. Bir yer satın alacaksınız çuval çuval para ile gidiyorsunuz, yazık. Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği hal. İnsan en azından ondan utanır" dedi.

Bulut'un partisi üzerindeki şaibeli parayı aklamak için Başkan Erdoğan üzerinden siyaset yapması büyük tepki çekti.



HALK TV'DEN İMAMOĞLU'NU AKLAMAK İÇİN KJ OPERASYONU
Ekremci Halk TV'nin de İmamoğlu'nun aklamak için KJ operasyonu çekip "CHP'YE PARA SAYMA KUMPASI" başlığını kullanması dikkatlerden kaçmadı.

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İMAMOĞLU'NDAN AKLA ZİYAN SAVUNMA

Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi.

"Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı. Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara "O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü" karşılığını vererek şaibeli paralardan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tutmuştu.

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CHP'nin karıştığı usulsüzlüğe daha önce "Montaj" kılıfı uyduran fondaş İsmail Saymaz ise çark etti.

"Burada usule aykırı işlemler var tabi ki" diyen Saymaz, "Sen neden aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun? Akıl alır gibi değil. Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi?" tepkisini gösterdi.


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