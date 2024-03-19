İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: "2 milyon vermezsen yatırımların durur" | Sır iki çanta ve İBB'den gelen 1 milyon TL

CHP'de görüntüleri ortaya saçılan kara paraya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ve avukatı Gökhan Taşkapan savcılığa ifade verdi.
Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş
İMAMOĞLU'NUN KASASI MÜTEAHHİD TEHDİT ETTİ: 2 MİLYON VERECEKSİN YOKSA YATIRIMLARIN DURUR
'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, binanın alımına ilişkin Metin Gül isimli bir müteahhidden 2 milyon TL talep edildiğini, Gül'ün Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş tarafından tehditlere maruz kaldığını söyledi.
Taşkapan, "Metin Gül bana, kendisinin Büyükçekmece ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi" dedi.
Taşkapan şu ifadeleri kullandı;
Bu nedenle bize, 'Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim.' dedi. 11 Aralık 2019'da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik.''
"SÜRECİ FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ YÖNETTİ"
Taşkapan, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın verdiği beyanları yalanlayan Taşkapan, "İfadelerde Fatih Keleş'in tek parça halinde ve Tuncay Yılmaz ile birlikte para getirdiği belirtilmektedir. Halbuki Keleş öğlen 12.30 gibi, Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir" dedi.