İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: "2 milyon vermezsen yatırımların durur" | Sır iki çanta ve İBB'den gelen 1 milyon TL

Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş



İMAMOĞLU'NUN KASASI MÜTEAHHİD TEHDİT ETTİ: 2 MİLYON VERECEKSİN YOKSA YATIRIMLARIN DURUR



'Beyan sahibi' sıfatıyla ifade veren Avukat Gökhan Taşkapan, binanın alımına ilişkin Metin Gül isimli bir müteahhidden 2 milyon TL talep edildiğini, Gül'ün Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş tarafından tehditlere maruz kaldığını söyledi.

Taşkapan, "Metin Gül bana, kendisinin Büyükçekmece ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi" dedi.



Taşkapan şu ifadeleri kullandı;

Bu nedenle bize, 'Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim.' dedi. 11 Aralık 2019'da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik.''