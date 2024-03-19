CHP’li ABB’de zamanlaması manidar yangın! Bir arşiv yok oldu... Mansur Yavaş delil mi karartıyor?



Altınok, "ABB'nin şu an 20 milyar borcu var. Bütün şirketler batak, zararda. Eskiden kâr eden şirketler de şu an zararda. Çünkü arpalık oldu bu şirketler. 3,5 milyar borç 20 milyar oldu. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, hala satıyor. Eskiden ABB, işçinin SGK primlerini kesip yatırıyordu. Şu an 8 milyar SGK'ya prim borcu var. Ankara'da 9 milyar yapılan bir iş varsa onu göstersinler. 8 milyarlık Ankara'da bir hizmet varsa, o da yok" ifadelerini kullandı.