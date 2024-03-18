FETÖ’cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı

İLLEGAL KAÇIŞ DEŞİFRE OLDU Örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada; örgüt mensuplarının başkaları adına açılan cep telefonu hatlarıyla illegal kaçışlarını organize ettiği ortaya çıktı.

Bu yöntemle yapılan bir kaçış organizasyonu da o telefon hatlarının tespit edilmesiyle belgelendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği "Makas" operasyonu kapsamında tutuklanan terzi Bülent Duman'ın işyerinde ele geçirilen GSM hattı belgeleri incelemeye alındı.

Hattın, gerçek sahibinin bilgisi dışında açıldığı ve polisin teknik ve fiziki takibi sırasında bir örgüt mensubu tarafından örgütün buluşma noktası olan Duman'ın işyerine getirildiği, daha sonra geri alındığı saptandı.