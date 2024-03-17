Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’li İBB ve ABB’den 1,5 milyon TL’lik fon! Dikkat çeken PKK detayı

Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu ödeme ise İBB iştiraki İstanbul Kültür Sanat A.Ş., "muhtelif organizasyonlar" için fotoğraf çekimi hizmeti ödemesi altında gerçekleşti.

ALTINOK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLARINI AÇIKLADI

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir." dedi.

Altınok, trol ağı ile kendisi hakkında karalama kampanyası yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İŞTE ÜBEYD AYDIN'IN TROL AĞI...

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