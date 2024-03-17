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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın trolü yakalandı! CHP'li İBB ve ABB'den 1,5 milyon TL'lik fon! Dikkat çeken PKK detayı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı. Bartın’ın 6 hesaptan oluşan trol ağı ile başta İBB ve ABB olmak üzere CHP’li belediyeler lehine çalıştığı ortaya çıktı. Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 14:56 Güncelleme 17 Mart 2024, 15:06
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’li İBB ve ABB’den 1,5 milyon TL’lik fon! Dikkat çeken PKK detayı

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İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.

Hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunan Bartın'ın 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıktı.

İBB TARAFINDAN 1,5 MİLYON TL'LİK FON ALDI
Söz konusu trol ağı tarafından, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı belirlendi.

Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu ödeme ise İBB iştiraki İstanbul Kültür Sanat A.Ş., "muhtelif organizasyonlar" için fotoğraf çekimi hizmeti ödemesi altında gerçekleşti.

ALTINOK, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLARINI AÇIKLADI
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir." dedi.

Altınok, trol ağı ile kendisi hakkında karalama kampanyası yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İŞTE ÜBEYD AYDIN'IN TROL AĞI...
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