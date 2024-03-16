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Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: "Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi açıklayan Başkan Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız." dedi.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 20:33 Güncelleme 16 Mart 2024, 20:57
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Çatışmaların insani trajedilerin, krizlerin kol gezdiği sancılı bir dönemde bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Bizler, sevdiklerimizle, ailelerimizle, yakınlarımızla işte bugün burada olduğu gibi yol arkadaşımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızla iftar sevincini paylaşabiliyoruz. Ancak şu an Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında kelimelerin kifayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor. Bir kap sıcak yemeği, bir bardak temiz suyu dahi bulmanın lüks olduğu son derece acı verici, insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.

Yemen, Suriye, Sudan, Türkistan, Afganistan başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde de kardeşlerimiz bu mübarek günlerde gerçekten ağır imtihanlardan geçiyor. Adalete, barışa, dayanışmaya, mazlumlar için yardımlaşma seferberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Rabbim Gazze'deki mazlumlarla birlikte, zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun diyorum.

Ramazanın gelmesiyle birlikte milletimizin Gazze'ye ve diğer mazlum coğrafyalara yardımlarını artırdığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak asırlar boyunca yaptığımız gibi başı dara düşenlerin imdadına koşmayı sürdüreceğimizin bilinmesini istiyorum.

Çalışma hayatına henüz çok genç yaşlarında İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşinizim. Evinin geçimini, ailesinin iaşesini, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ter döken bir emekçinin nasıl kutlu bir mücadele verdiğini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın da öneminin hepimiz şuurundayız. İşçinin ücretini teri kurumadan önce ödeyiniz buyuran bir inancın mensupları olarak zaten başka türlü hareket etmemiz beklenemez. İzinden gittiğimiz atalarımız da işçinin hakkının verilmesi hususunda hep itinayla davranmışlardır.

Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii'nin inşaatında çalışan işçilerin ücretinin günlük olarak verilmesini emretmiş, bunun için inşaatın ortasına bir hesap çadırı kurdurmuştu. Camii inşaatının tamamlanmasından sonra bu güzel hatırayı yaşatmak adına 1792 yılında Çadır Çeşmesi yaptırılmıştır. Hesap çeşmesi veya daha bilinen ismiyle Süleymaniye Meydan Çeşmesi, işte bu hassasiyetin günümüze kadar uzanan simgelerinden biridir.

Sultan 2. Beyazıt'ın belediye kanununda da işçilerin ücretinin günlerin uzunluğu farklı olduğu için yaza ve kışa göre ayrı ödenmesi hükmü vardır. Tarihimize ve köklü geleneğimize baktığımızda işçi haklarıyla ilgili bu tarz pek çok iyi ve örnek uygulamaya rastlamak mümkündür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren biz de görev aldığımız her yerde çalışanların haklarının teslimi için çaba harcadık. Biliyorsunuz ülkemizde 1 Mayıs tarihi uzun yıllar gerginliğin, çatışmanın ve 1977 yılındaki menfur olayın sembolü olarak anıldı. Bu tarihi 2008 yılında resmen Emek ve Dayanışma Günü, 2009 yılından itibaren de resmi tatil ilan ederek işçilerimizle dayanışmamızı gösterdik.

Enflasyona karşı çalışanlarımızı ezdirmeme bir diğer prensibimizdi. Özellikle son yıllarda üst üste yaşadığımız salgından bölgesel savaşlara, küresel ekonomik krizden 6 Şubat depremlerine rağmen bu duruşumuzdan taviz vermedik. 2024 yılında da bu hassasiyetimizi muhafaza ediyoruz. Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Bu anlayışla bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil eden asgari ücret, 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu. Asgari ücret desteğini 700 liraya çıkararak ödemeyi sürdürüyoruz. Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın bir artış sağladık.



İKRAMİYE İÇİN TARİHİ AÇIKLADI

Bu rakamlarla en düşük memur maaşı 2002 yılına göre reel olarak yüzde 300 oranında, nominal olarak ise 84 kat artış gösterdi. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Daha önce olmayan bayram ikramiyesi, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik.

Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.


Devletimizin deprem bölgesi ile ilgili yükümlülükleri azaldıkça, artan kaynağı emeklilerimizi ve çalışanlarımız başta olmak üzere milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız.

Emeğin karşılığı kadar önemli bir diğer konu, emeğin müdafaasıdır.


▼ ÖDEMELER KİMLERİ KAPSIYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.

▼ DUL VE YETİMLERE NE VERİLECEK?
İkramiye ödemesi dosya bazında yapılıyor. Bu kapsamda dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Emekliler 3 bin lira alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek.



Vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış kişiye bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak.



▼ SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ BAĞLANANLAR NE KADAR ALACAK?
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye yatırılacak.



▼ 2 AYLIK ALANA NE VERİLECEK?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödenecek. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da emekliliğinden dolayı 3 bin lira verilecek.



▼ KİMLER BU YIL ÇİFT İKRAMİYE ALACAK?
İkramiye için ön şart, bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Bu yıl ilk bayram Nisan ayında. 31 Mart'a kadar başvuranlar, emekli aylıkları 1 Nisan itibariyle bağlanacağından, Ramazan Bayramı ikramiyesini yani bu yılki çift ikramiyeyi alabilecek.

İkinci bayram ise Haziran ayında. Buna göre 1 Nisan-31 Mayıs arasında aylık başvurusu yapanlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Haziran'dan itibaren aylık başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak.



▼ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'da... Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran arasında Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Ancak bu tarihlerden önce ödenmesi de mümkün. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.



▼ AYLIK BAĞLAMA İŞLEMİ ÖDEME TARİHİNE YETİŞMEZSE NE OLACAK?
İkramiye şartlarına uygun tarihte aylık başvurusu yapanlar, işlemleri ikramiye ödeme tarihine kadar yetişmezse, tamamlandıktan sonra aylığıyla birlikte bunu da alabilecek.



▼ BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor.



▼ KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

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