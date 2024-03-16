Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan CHP'li Mansur Yavaş'a zor soru: "Londra'dan ev aldınız mı?"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sorduğu soru gündem oldu.

Bir televizyon programına katılan Altınok önemli açıklamalarda bulundu. Son haftalarda Altınok'un mal beyanı konusunda çıkışlar yapan CHP'li Yavaş'a oldukça önemli bir soru sordu. Altınok, kimin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına yönelik araştırma yapılması gerektiğini altını çizerek şöyle konuştu:

LONDRA'DAN EV ALDINIZ MI?

"Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı artanlara onlara sormak lazım: "Ben Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?' Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi? Şu anki mal varlığınız ne, Altınok için aslında, şunu demeleri lazım: 'Hangi görüşe, hangi ideolojiye sahip olursa olsun, ya Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı çoğalmış mı, azalmış mı?' Yani, kaç kişi varsa Türkiye'de, çıkarsınlar; milyar dolar tutacak mal varlığı açıklayan Belediye Başkanı var."