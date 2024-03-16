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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tan CHP'li Mansur Yavaş'a zor soru: "Londra'dan ev aldınız mı?"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik sorduğu soru gündem oldu. Mal varlığını açıklayan Altınok, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum: ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?’ Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız?" dedi.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 21:34 Güncelleme 16 Mart 2024, 21:37
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’tan CHP’li Mansur Yavaş’a zor soru: Londra’dan ev aldınız mı?

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sorduğu soru gündem oldu.

Turgut Altınok'tan Yavaş'a 'Mal varlığı' sorusu!

Bir televizyon programına katılan Altınok önemli açıklamalarda bulundu. Son haftalarda Altınok'un mal beyanı konusunda çıkışlar yapan CHP'li Yavaş'a oldukça önemli bir soru sordu. Altınok, kimin belediye başkanı olduktan sonra mal varlığının arttığına yönelik araştırma yapılması gerektiğini altını çizerek şöyle konuştu:

LONDRA'DAN EV ALDINIZ MI?

"Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı artanlara onlara sormak lazım: "Ben Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?' Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi? Şu anki mal varlığınız ne, Altınok için aslında, şunu demeleri lazım: 'Hangi görüşe, hangi ideolojiye sahip olursa olsun, ya Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığı çoğalmış mı, azalmış mı?' Yani, kaç kişi varsa Türkiye'de, çıkarsınlar; milyar dolar tutacak mal varlığı açıklayan Belediye Başkanı var."

"Sorun bakayım, Belediye Başkanı olmadan önceki mal varlığı neydi, şu anki mal varlığı ne? İş yok laf da yok, efendim, hayalet bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ankara'da olmayan, Ankara sokaklarında olmayan, seçimden seçime ortaya çıkan; seçimden seçime Ankara'nın ilçelerini gezen sadece. Efendim, seçim bürolarını, kurdelesini kesen bir Büyükşehir Belediye Başkanı var Ankara'da, maalesef."

TURGUT ALTINOK MAL VARLIĞINI AÇIKLADI : ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Altınok şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyuna Duyurulur… Biz dün neredeysek bugün de oradayız… Değerli Hemşehrilerim! Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!

Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

Değerli Ankaralılar! İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın! Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir…"

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