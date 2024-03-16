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DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a Heybeliada'da terör örgütü PKK tepkisi: "Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin"

Heybeliada'da esnaf ziyareti yapan terörün siyasi ayağı DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a Fatma Kocabaş isimli bir vatandaş çok sert tepki gösterdi. Beştaş'ın terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı için oy istediğini belirten yaşlı kadın, "Ben diyeceğim PKK'lılara gittim verdim oy. O şehitlerimiz orada nasıl yatıyor, o anaların hesabı... Allah onların acılarını, siz de anasınız, içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Onları savunuyorsun." dedi. Bilindiği gibi DEM Parti birçok il ve ilçede CHP ile kol kola 31 Mart seçimlerine gidiyor.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 19:13 Güncelleme 16 Mart 2024, 19:17
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş’a Heybeliada’da terör örgütü PKK tepkisi: Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin

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Terörün siyasi ayağı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Adalar'da sürdürdü.

DEM'li Meral Danış Beştaş'a terör örgütü PKK tepkisi!

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Fatma Kocabaş, yanına gelerek kendini tanıtan ve PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti için oy isteyen Beştaş'a tepki gösterdi.

Esnaf ziyareti sırasında Beştaş'a tepki gösteren Fatma KocabaşEsnaf ziyareti sırasında Beştaş'a tepki gösteren Fatma Kocabaş

Fatma Kocabaş, Beştaş'a "Bunları ben nasıl ikna edeceğim? Ben diyeceğim PKK'lılara gittim verdim oy. O şehitlerimiz orada nasıl yatıyor, o anaların hesabı... Bir iş yaparken düşün ki bunun annesi ben olacağım. Siz eğer çatışma bitsin isteseydiniz, o dağdakileri methetmezdiniz. Allah onların acılarını, siz de anasınız, içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Onları savunuyorsun." ifadelerini kullandı.

BENİM İÇİM YANIYOR ANALARI GÖRÜNCE

Terör örgütü PKK'ya destek vermelerine rağmen silahlar sussun diye mücadele ettikleri yalanını ortaya atan Beştaş'a tepki gösteren Kocabaş, "Onların analarını düşünün. Benim içim yanıyor o anaları görünce. Daha dün televizyona bir kadın çıktı '20 senedir ben evladımı görmüyorum.' diyor. Onu düşünün." dedi.

BEŞTAŞ'IN EKİBİNDEN SKANDAL SÖZLER

Beştaş'ın ekibinde yer alan bir kişi ise, "Yeter ya sen de çok abarttın." diyerek Kocabaş'ı hedef aldı.

BÜYÜKADA'YA KAÇTILAR

Beştaş ve beraberindekiler, Kocabaş'ın tepkisinin ardından seçim çalışmaları için Büyükada'ya gitti. Bilindiği gibi DEM Parti birçok il ve ilçede CHP ile kol kola 31 Mart seçimlerine gidiyor.

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