DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'a Heybeliada'da terör örgütü PKK tepkisi: "Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin"

Terörün siyasi ayağı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Adalar'da sürdürdü.
Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Fatma Kocabaş, yanına gelerek kendini tanıtan ve PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti için oy isteyen Beştaş'a tepki gösterdi.
Esnaf ziyareti sırasında Beştaş'a tepki gösteren Fatma Kocabaş
Fatma Kocabaş, Beştaş'a "Bunları ben nasıl ikna edeceğim? Ben diyeceğim PKK'lılara gittim verdim oy. O şehitlerimiz orada nasıl yatıyor, o anaların hesabı... Bir iş yaparken düşün ki bunun annesi ben olacağım. Siz eğer çatışma bitsin isteseydiniz, o dağdakileri methetmezdiniz. Allah onların acılarını, siz de anasınız, içinize versin ki aklınız başınıza gelsin. Onları savunuyorsun." ifadelerini kullandı.
BENİM İÇİM YANIYOR ANALARI GÖRÜNCE
Terör örgütü PKK'ya destek vermelerine rağmen silahlar sussun diye mücadele ettikleri yalanını ortaya atan Beştaş'a tepki gösteren Kocabaş, "Onların analarını düşünün. Benim içim yanıyor o anaları görünce. Daha dün televizyona bir kadın çıktı '20 senedir ben evladımı görmüyorum.' diyor. Onu düşünün." dedi.