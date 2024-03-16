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Başkan Erdoğan planı hazırladı! Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili heyecanlandıran gelişme

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 20 milli muharip uçak KAAN'ın 2028 itibarıyla Hava Kuvvetlerine teslimatının planladığını söyledi. Başkan Erdoğan'ın planın arkasını dolduracaklarını vurgulayan Kotil, "u anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kendi ifade etti, 20 uçağın 2028 itibarıyla Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak. İki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 18:56 Güncelleme 16 Mart 2024, 18:58
Başkan Erdoğan planı hazırladı! Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili heyecanlandıran gelişme

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin, "Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti planlandığı gibi çalıştı. Demek ki bu oluyormuş." dedi.



Kotil, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Havacılık Vizyonu" konulu panel öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın teslimatı için çalıştıklarını söyledi.

"20 KAAN 2028'de envantere girecek"



Projenin 2010'da başladığını belirten Kotil, "Şubat 2021'de uçtu. Bu önemliydi. Özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi. F-22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu." diye konuştu.


Kotil, KAAN'ın 5'inci nesil bir savaş uçağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ruslarda, Çin'de ve Amerikalılarda F-22 ve F-35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada, hava hedefleri vurmak için. F-35 de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye de KAAN'la cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22'ye doğru kaymış durumda. İlk uçuşu önemliydi. Çünkü kocaman, 20 ton. Allah nasip etti havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kendi ifade etti, 20 uçağın 2028 itibarıyla Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak. İki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti planlandığı gibi çalıştı. Demek ki bu oluyormuş."



Kotil, panelde de KAAN'a ilişkin bilgi verdi, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Panele, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı da katıldı.

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KAAN ÖZELLİKLERİ
İtki (lb): 2X35.000
Azami kalkış ağırlığı (lb): 80.000
Uçuş mesafesi (km): 3.000
Süper seyir (mach): 1.4
Azami hız (mach): 1.8
Azami irtifa (ft): 55.000
Faydalı yük kapasitesi (kg): 10.500

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