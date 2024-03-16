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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den CHP'deki kayıt dışı para görüntülerine sert tepki: "Bu neyin bağışı? Çaldıkları minareye kılıf arıyorlar"

Son dakika haberi! Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yaklaşan seçim sürecini ve CHP'de yaşanan kayıt dışı para görüntülerine ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Destici, "Bu neyin bağışı? Çaldıkları minareye kılıf arıyorlar. Şu ana kadar bunu başarmadılar. Biri diyor kaparo parası, biri diyor yarısı bankadan ödendi öteki başka bir şey söylüyor." dedi.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 16:11 Güncelleme 16 Mart 2024, 16:11
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den CHP’deki kayıt dışı para görüntülerine sert tepki: Bu neyin bağışı? Çaldıkları minareye kılıf arıyorlar

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31 Mart 2024'teki yerel seçimlere günler kala seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'e konuştu

Başrolünde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu balya balya kayıt dışı para görüntüleriyle ilgili konuşan Destici, "Siyasi partiler böyle açıktan makbuzsuz kayıtsız bağış alamazlar. Eğer bağış alınmışsa bunun makbuzu olur ya da banka kaydı olur. Siyasi partilere 1 kişinin yapacağı bağış miktarı bellidir ve sınırlıdır. Bu yıl bu rakam 400 bin TL civarındadır. Orada masanın üstünde biz milyonları görüyoruz." dedi.

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"DERDE DEVA OLMADI"

CHP'li İBB yönetimin göreve geldiğinden itibaren İstanbul'un hiçbir sorununu çözmediğini belirten Destici, "30 büyükşehirde Cumhur İttifakı olarak birlikteyiz. İstanbul'un sorunlarını Murat Kurum çözer. Seçim için terörle iş birliği yapılmaz. Buy strateji muhalefete 31 Mart'ta kaybettirecek." dedi.

"RİSKLİ YERLERDE ADAY ÇIKARMADIK"

Geçirdiği kazadan sonra seçim çalışmalarına başladıklarını belirten Destici, büyükşehirlerde Cumhur İttifakı ile birlikte olduklarını belirterek, "Doğu illerinde aday çıkarmadık. PKK'nın siyasi uzantısı olan partiye kaybettirmek için bu stratejiyi yaptık. PKK'nın siyasi uzantısının kazanma riskinin olmadığı yerlerde ilçelerde adaylarımızı çıkardı. Biz PKK'nın siyasi partisi DEM'in kazanma ihtimali olduğu yerlerde aday çıkarmadık bir hassasiyet ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL'A VAATLERİNİ HATIRLAMIYOR

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini hatırlamadığını ifade eden Destici, "Bizim için önemli olan İBB'yi kazanmak. İstanbullulara hakkını verecek şekilde yönetilmesini sağlamak istiyoruz. Murat Kurum hem ehliyetli hem liyakatlı hem tecrübeli hem de şehrin meselelerini bilen bunları çözecek noktada irade ortaya koyacak güçlü bir kadro ile hareket eden bir isim. İstanbul'un bugünkü yönetimi hiçbir derde deva olamadı. Ne kentsel dönüşüm ne depreme hazırlık ne ulaşım ne su yönetimi. Hiçbir soruna çözüm üretemedi. Şu anda kendisine geçtiğimiz dönem vaatleri sorulduğunda onları hatırlamıyor bile. İstanbul'da elle tutulur gözle görülür kalıcı denecek bir yatırım yok." şeklinde konuştu.

DEM PARTİ, PKK'NIN PARTİSİ

Terörle mücadelenin sadece dağda askerin yapacağı bir mücadele olmadığını belirten Destici, teörrün siyasi ayağı DEM İle ortaklık yapan CHP'ye sert tepki gösterdi. Destici, "Mehmetçik ve polis canı pahasına bunu zaten yapıyor. Biz bu mücadeleyi biz hep birlikte vermeliyiz. Siyasette bu mücadele olmalı DEM Parti, PKK'nın partisi ve bunu bilmeyen yok. CHP işte PKK'nın partisi ile iş birliği yaptı. Onlara alan açtı ve meşrulaştırdı. Bunu neden yapıyorlar? İstanbul'u bir kez daha kazanmak için yapıyorlar. Terör örgütünün desteği ile PKK'nın siyasi partisinin desteği İstanbul'u kazandığında kime ne faydası olacak? İşte burada onlara bir alan açmış olacaklar. Terörle iltisaklı partiyle iş birliği olmaz. Terörle iş birliği yapan devletine milletine ihanet ediyordur. Terörle yaptıkları iş birliği onlara seçimi kaybettirecek." dedi.

CHP'NİN PARA KULELERİ

CHP'de yaşanan kayıt dışı para skandalıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, CHP'lilerin saydığı paranın bağıl olmayacağını ifade etti. Destici, "Siyasi partiler böyle açıktan makbuzsuz kayıtsız bağış alamazlar. Eğer bağış alınmışsa bunun makbuzu olur ya da banka kaydı olur. Siyasi partilere 1 kişinin yapacağı bağış miktarı bellidir ve sınırlıdır. Bu yıl bu rakam 400 bin TL civarındadır. Orada masanın üstünde biz milyonları görüyoruz. Bu neyin bağışı? Çaldıkları minareye kılıf arıyorlar. Şu ana kadar bunu başarmadılar. Biri diyor kaparo parası, biri diyor yarısı bankadan ödendi öteki başka bir şey söylüyor. CHP bu sene devletten 2 milyar civarında para aldı bu Hazine yardımı. Biz bunun toptan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Devletten bu kadar para CHP'nin bu işinde bir şaibe var." şeklinde konuştu.

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