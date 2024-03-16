BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den CHP'deki kayıt dışı para görüntülerine sert tepki: "Bu neyin bağışı? Çaldıkları minareye kılıf arıyorlar"

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHPli Ekreme hatırlamıyorum göndermesi İSTANBUL'A VAATLERİNİ HATIRLAMIYOR



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini hatırlamadığını ifade eden Destici, "Bizim için önemli olan İBB'yi kazanmak. İstanbullulara hakkını verecek şekilde yönetilmesini sağlamak istiyoruz. Murat Kurum hem ehliyetli hem liyakatlı hem tecrübeli hem de şehrin meselelerini bilen bunları çözecek noktada irade ortaya koyacak güçlü bir kadro ile hareket eden bir isim. İstanbul'un bugünkü yönetimi hiçbir derde deva olamadı. Ne kentsel dönüşüm ne depreme hazırlık ne ulaşım ne su yönetimi. Hiçbir soruna çözüm üretemedi. Şu anda kendisine geçtiğimiz dönem vaatleri sorulduğunda onları hatırlamıyor bile. İstanbul'da elle tutulur gözle görülür kalıcı denecek bir yatırım yok." şeklinde konuştu.

DEM PARTİ, PKK'NIN PARTİSİ



Terörle mücadelenin sadece dağda askerin yapacağı bir mücadele olmadığını belirten Destici, teörrün siyasi ayağı DEM İle ortaklık yapan CHP'ye sert tepki gösterdi. Destici, "Mehmetçik ve polis canı pahasına bunu zaten yapıyor. Biz bu mücadeleyi biz hep birlikte vermeliyiz. Siyasette bu mücadele olmalı DEM Parti, PKK'nın partisi ve bunu bilmeyen yok. CHP işte PKK'nın partisi ile iş birliği yaptı. Onlara alan açtı ve meşrulaştırdı. Bunu neden yapıyorlar? İstanbul'u bir kez daha kazanmak için yapıyorlar. Terör örgütünün desteği ile PKK'nın siyasi partisinin desteği İstanbul'u kazandığında kime ne faydası olacak? İşte burada onlara bir alan açmış olacaklar. Terörle iltisaklı partiyle iş birliği olmaz. Terörle iş birliği yapan devletine milletine ihanet ediyordur. Terörle yaptıkları iş birliği onlara seçimi kaybettirecek." dedi.

CHP'NİN PARA KULELERİ



CHP'de yaşanan kayıt dışı para skandalıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, CHP'lilerin saydığı paranın bağıl olmayacağını ifade etti. Destici, "Siyasi partiler böyle açıktan makbuzsuz kayıtsız bağış alamazlar. Eğer bağış alınmışsa bunun makbuzu olur ya da banka kaydı olur. Siyasi partilere 1 kişinin yapacağı bağış miktarı bellidir ve sınırlıdır. Bu yıl bu rakam 400 bin TL civarındadır. Orada masanın üstünde biz milyonları görüyoruz. Bu neyin bağışı? Çaldıkları minareye kılıf arıyorlar. Şu ana kadar bunu başarmadılar. Biri diyor kaparo parası, biri diyor yarısı bankadan ödendi öteki başka bir şey söylüyor. CHP bu sene devletten 2 milyar civarında para aldı bu Hazine yardımı. Biz bunun toptan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Devletten bu kadar para CHP'nin bu işinde bir şaibe var." şeklinde konuştu. Kirli parayı taşıyan Fatih Keleşin Ekrem İmamoğlunun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağlarında arsa aldığı ortaya çıktı TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN