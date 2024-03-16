Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi geliyor! Murat Kurum’dan Terminal İstanbul Projesi mesajı: İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak

Çocuk Üniversitesiyle, her yıl 10-13 yaş aralığındaki bin çocuğun bilim ve teknoloji alanında teorik bilgileri deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacakları 2 bin 700 metrekarelik eğitim ortamı oluşturulacak.

18 YAŞINDAN BÜYÜK GENÇLERE ÜCRETSİZ YENİ NESİL YAZILIM EĞİTİMİ VERİLECEK 31 bin metrekarelik alanda yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak Türkiye'nin en büyük Bilim Merkezi ile de 7'den 77'ye herkes bilimle buluşacak. 3 bin 200 metrekarelik alanda kurulacak Yazılım Okulları ile 18 yaşından büyük gençlere ücretsiz yeni nesil yazılım eğitimi verilecek.

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ, BİLİM MERKEZLERİ, YAZILIM OKULLARI VE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ YER ALACAK Terminal İstanbul içerisinde özellikle gençlerin gelişimine katkı sağlayacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Yazılım Okulları ve Çocuk Üniversitesi yer alacak. Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek olan Terminal İstanbul'da 2 bin 700 metrekare alana sahip Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise düzeyindeki özel yetenekli öğrenciler yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı eğitimlere dahil edilecek.

MURAT KURUM DA KATILDI Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Astronot Alper Gezeravcı ile davetliler katıldı.

Hemen yakınında yer alan Millet Bahçesi ile Terminal İstanbul, yeni bir yaşam alanı olarak, bilim ve toplumun buluşma noktası olacak.

"İSTANBUL'UN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

İBB Başkan Adayı Muray Kurum tanıtım toplantısı kapsamında konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına "Türkiye'nin en büyük teknoparkı ve bilim merkezinin, dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezinin, Terminal İstanbul Projemizin Tanıtım Toplantısı için bir aradayız." sözleriyle başlayan Kurum, projenin hayata geçtiğinde genç girişimcilerin mekânı haline geleceğini ve İstanbul'un üreten gücünü bir araya toplayacağını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ, ADETA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'"

Teknoparklara ve teknoloji üreten sivil toplum kuruluşlarına çok yoğun ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, "Ne zaman bir teknoparktan içeri girsek orada yüzlerce gencimizin heyecanına ortak olduk. Onlarla konuştuk, yaptıkları işler hakkında bilgiler aldık. Ne büyük başarılara imza attıklarına şahit olduk. İzninizle birkaç örnek vermek istiyorum. Ben afetlerde, depremlerde, sel ve yangınlarda uzun süre çalışmış, mücadele etmiş biriyim.

Bir gencimizle bu konu hakkında konuşurken, arkadaşımız bize kendi tasarımı olan 'Robot Arama Köpeğini' anlattı. Sese ve ısıya duyarlı, kendi sensörleriyle yön tayinini yapan ve yukarıda bekleyen arama ekiplerine bilgiyi anlık olarak ileten bir tasarımdı bu.

Öyle keyifle sohbet ettik ki, şimdi bu köpeği daha elastik bir yapıya ulaştırma, eğilme, doğrulma, sürünme özelliklerini de beraber geliştirme kararı aldık.

Bir başka tarafa döndük, orada da başka bir kardeşimizin dünyaya milyonlarca dolara sattığı ve ülkemize ücretsiz olarak verdiği yazılımları inceledik. Kodlamasından uygulama aşamasına kadar tartıştık, fikirlerini dinledik. Evet, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemi, adeta altın çağını yaşıyor." dedi.

Savunma sanayi alanındaki yatırımlardan örnekler veren Kurum şunları söyledi:

"İşte Türk mühendislik harikası KAAN'ımız, İHA ve SİHA'larımız, Bayraktar'ımız, süzüldüğü göklerde, GÖK VATAN'ımızda bizi gururlandırıyor. TCG Anadolu'muz, MAVİ VATAN'ımızda bayrağımızı dalgalandırıyor. TOGG'umuz VATAN'ımızın her karışında göğsümüzü kabartıyor.

Ben bizlere bu gururu yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, milyonlardan oluşan Teknofest nesliyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayan Selçuk Bayraktar'a ve tüm genç mühendislerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum, sağ olsunlar, var olsunlar."

''2030 YILINA KADAR, İSTANBUL'UMUZU DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ İLK 20 GİRİŞİMCİLİK ŞEHRİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ''

Terminal İstanbul Projesinin önemine değinen Kurum, "Biz İstiyoruz ki, İstanbul'umuz yeni KAAN'lar, yeni Bayraktar'lar, Yeni TCG Anadolular üretsin. Bu şehir yeni Selçuk Bayraktarlar, yeni Aziz Sancar'lar çıkartsın. İşte 1 Nisan'da göreve geldiğimizde en büyük motivasyonumuz bu olacak. Bunun için bakanlıklarımızla birlikte Terminal İstanbul'u kuracağız.

Burada, yeni markalarımızı, yeni isimlerimizi çıkartmak için canla başla çalışacağız. Çünkü İstanbul'umuz bunu sonuna kadar hak ediyor. Bu şehrin dinamik teknoloji ve girişimcilik ağı, acilen harekete geçmeyi bekliyor. Biz kararlıyız. 2030 yılına kadar, İstanbul'umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacağız.

Bu hedefin en büyük adımını da, toplam 400 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak işte bu devasa alanda atıyoruz. 25.000 kişinin aynı anda çalışma imkânı bulacağı Terminal İstanbul'umuz; 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun temel taşıyıcılarından biri olacak." dedi.

Buradaki terminal binalarını, eskiden uçakların yanaştığı körüklerin olduğu alanları, teknolojik ürünlerin sergilendiği birer salon ve avlu haline getireceklerini söyleyen Kurum, Teknopark ve Bilim-Toplum alanlarını süratle inşa edeceklerini belirtti.

"BİLİM MERKEZİMİZİ KURACAĞIZ"

Kurum İstanbul'un 39 ilçesinde kuracakları yeni paylaşımlı ofisleri birer kuluçka merkezine dönüştüreceklerine dikkat çekti.

Kurum şunları söyledi:

"Terminal İstanbul'u, bu kuluçka alanlarının ana merkezi haline getirecek, 39 ilçenin kuluçka alanlarını buradan yöneteceğiz. Büyükşehir Belediyemizin dijital dönüşüm ofisini de burada konumlandıracağız. Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanacağımız, şehrimizi en kötü durumlara karşı simüle edebileceğimiz, İstanbul'un dijital ikizini burada, gençlerimizle birlikte geliştireceğiz.

İstanbul'un acilen ihtiyaç duyduğu tüm deprem, ulaşım ve çevre teknolojilerini burada geliştirecek, İstanbul'un hizmetine sunacağız."

Murat Kurum, "Bilim Merkezimizi kuracağız. Burası, bilimsel merakı tetikleyen, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ve her yıl 1 milyon kişiyi ağırlayacak bir merkez olacak.

Çocuk Üniversitemiz, geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin yetiştiği bir okul olacak. Her yıl 1000 öğrencimize eğitim fırsatı vereceğiz.

Deneyap Atölyelerimizde, her yıl ortaokul ve lisede okuyan 1500 yavrumuzun, teknoloji üretme becerisini burada geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum Terminal İstanbul çerçevesindeki diğer projelerini sıraladı.

BURASI İSTANBUL'UN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Terminal İstanbul'un, girişimcilere dünyanın en iyi standartlarında çalışma sunacağını ve rahat ulaşım imkânlarıyla öne çıkacağını söyleyen Kurum, "Yine restoranları, kafeleri, sosyal alanları, kültür-sanat atölyeleriyle keyifli zaman geçirilen bir mekân olacak. Ayrıca son derece modern konaklama mekânlarıyla da gençlerimizi burada ağırlayacağız. Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak.

Terminal İstanbul Projesi animasyon görüntüsü

Gerek Millet Bahçemiz, gerekse Terminal İstanbul'umuz, 365 gün ve 7/24 yaşayan bir Sosyal Bütünleşme ve Dijital Üretim alanı haline gelecek. Aynı zamanda yıl içerisinde belediye olarak organize edeceğimiz, çok büyük festival-fuar-konser etkinliklerimize de ev sahipliği yapacak.'' dedi.