Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHP’li Ekrem’e ’hatırlamıyorum’ göndermesi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden 5 yıl önce verdiği vaatlerin hiçbirini tutmadı. Katıldığı bir canlı yayında tutmadığı vaatleri sorulunca ise önce kızardı sonra ise bozardı Sunucunun 'Murat Bey'e söylemiştik' sözlerini de panikle yanlış anlayan İmamoğlu'nun devreleri birbirine girdi. Murat Kurum ile Murat Ongun'u karıştırdı.
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ANKETLERDE 1,5-2 PUAN ÖNDEYİZ"
Anketlerde önce olduğunu belirten Kurum "Ben daha öncede ifade ettim. Sahadaki heyecan her geçen gün artıyor. Bir coşku seline dönüştü. İnsanlar liyakatsiz düzenden biran önce kurtulmak istiyor. Anketlerde 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi hatta bu sıralar da algı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Asıl anket sahadır. Sahanın coşkusu daha önemli. Biz hep sahadaydık. 31 Mart akşamı kazanacağız. Büyük bir coşkuyla hep birlikte Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz." ifadelerini kullandı.
VAATLER SORULDUĞUNDA 'HATIRLAMIYORUM' DİYOR
5 yıldır farklı şeyler konuşuyorlar diyerek İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, " İstanbul'un önemli meseleleri var. Biz o yüzde 'Sadece İstanbul' dedik. Kadınlarımızın ayrışmaları, gençlerimizin ötekileşmesi ve en önemlisi de ilgisizlik insanları çok yordu. Mesele Murat Kurum değil, sorunların çözülmesidir. Vaatlerini gerçekleştirmeyen ve sorulduğunda da 'hatırlamıyorum' diyen bir görüş var. Bu köprüden önceki son çıkıştır. Bundan sonraki dönemde müdahale etsek de düzeltilmeyebilir. Milletimiz biliyor ki ben 5 yıllık bakanlık dönemimde ne söz verdiysem tuttum. Bu sözün tutulacağını her zaman takip ederim ve 'hatırlamıyorum' demem." dedi.
İmamoğlu'nun tutamadığı 10 vaat şöyle sıralandı:
1. Vaat: "5 yılda deprem sorununu çözeceğiz" dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!
2.Vaat "100 bin konut dönüştüreceğiz" dedi, 5 binini dahi bitiremedi.
3. Vaat: "15 bin yeni sosyal konut yapacağız" dedi, yerine getirmedi
4.Vaat: "Ulaşım sorununu çözeceğiz" dedi, tam bir çileye dönüştürdü.
5. Vaat: "Metro hattını 2 katına çıkaracağız" dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!
6. Vaat:"100 bin araçlık otopark yapacağız" dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı batırdı
7. Vaat: "İstanbul'un 2 yakasına 2 otogar yapacağız" dedi, tek bir çivi bile çakmadı!
8. Vaat:"Megabüs hattı yapacağız" dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi
9. Vaat: "70 km yeşil koridor oluşturacağım" dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.
10. Vaat: "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım" dedi, binlerce kişiyi işinden etti!
İşte Murat Kurum'un açıklamalarından diğer detaylar...
DEPREMDE NELER YAPILACAK?
Deprem meselesi bir beka meselesidir. Herkes bunu zaten söylüyor. Son 1 asırdır 133 bin insanımızı toprağa verdiğimizi de görüyoruz. Bu deprem gerçeği ile yaşamak ve buna yönelik bir tedbir almalıyız. İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut var ve bunun dönüştürüleceği uzmanlar tarafından dillendiriliyor. Bunu İmamoğlu'nun yanındaki uzmanlar da söylüyor. İstanbul'da yarın bir deprem olduğunda hazırlıklı olmalıyız.