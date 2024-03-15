Kazada oğlunu kaybeden Özer Aci 15 gün sonra ifade vermeye gelen Bülent Cihantimur'a sert tepki gösterdi: "Benim haberim yok diyor ama çete başı kendisi"





"GELİP ADALETE TESLİM OLACAK, ADALETİN KESTİĞİ CEZAYA DA RAZI OLACAKLAR, BUNUN BAŞKA BİR ÇIKAR YOLU YOK"



Kamu vicdanını rahatlatmak gerektiğini söyleyen baba Aci, "Bunun için her şeyden önce gelmesi gerekiyor. Ben bugün veya yarın geleceğine inanıyorum. Gelip adalete teslim olacak. Adaletin kestiği cezaya da razı olacaklar. Bunun başka bir çıkar yolu yok. Ondan sonrası için aileye söylüyorum; gelip karakola teslim olduktan sonra taziyeme gelebilirler. Fakat 15 gün sonra ne yüzle gelecekler? Onu da merak ediyorum. Sizin vasıtanızla duyurmak istiyorum. Yazıklar olsun. Bir bakıyorsun, insanlık ölmüş. Ben insan olduğumdan utanıyorum. Her şeyden önce insan, insanlık sergiler. Amerika'ya giderek kimden kaçıyorsun? Eninde sonunda yakalanacaksın. Ya orada ya da burada cezanı çekeceksin. Ya bu iki iki daha dört gibi bir şey. Zamana yayılabilir ama ben biliyorum ki kamu vicdanı bunu unutmayacaktır. Benim arkamda oldukları müddetçe ben de unutmayacağım. Ömrüm vefa ettikçe bu seslenişi, çağrıyı duyacak" diye konuştu.





"BENİM MANEVİ GÜCÜM, ONLARIN MADDİ GÜCÜNÜ YENECEK, SON KAZANAN BEN OLACAĞIM. BU DAVADA SON GÜLEN BEN OLACAĞIM"

Bülent Cihantimur'un ifadesini okumadığını söyleyen Aci, "Eminim ki, bugün söylediği sözlerin doğru mu, yalan mı olduğu ortaya çıkacaktır. Haberim yoktu, şöyle olmuştu, böyle olmuştu dediyse de az önce dediğim gibi ailenin çete başı o. Bugün 15'inci gün ve ilk günden beri 'iletişime geçildiğini, irtibat sağlandığını, maddi ve manevi yanımda olduklarını söylediklerini ifade ettim. Ben de kendilerine maddi kısmı bir yana bırakın, buyurun görüşelim demiştim. Onlar görüşecek bir şey olmadığını söylediler. Ben de 'eski eşini, çocuğunu adalete teslim edersin, ondan sonra taziyeme gelirsin' dedim. Fakat ne yazık ki ilk günlerdeki söylemimize rağmen şu ana kadar ne taziyemize gelen oldu ne de acımızı paylaşan oldu. Ne manevi olarak yanımızda duran oldu. Maddi kısmı kesinlikle istemiyorum. Bunu dile getirdim."