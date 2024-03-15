Başkan Erdoğan’dan Van Mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Özü sözünden ayrılmayan, hakkın ve hakikatin şehri Van, hep bizi bağrına bastı. Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında %38,5'luk oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum.

CHP'YE TEPKİ: SİZLERİN İRADESİNİ SATILIĞA ÇIKARDILAR

CHP ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapının önünden geçirmeyeceğiniz isimleri, iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar. Hatta Cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet etmek istediler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerine kurban ettiler. Bugün yine aynı oyunu sahneleme peşindeler. Gözden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar.

"DESTE DESTE PARALARIN GİRMESİYLE BU OYUN İYİCE KİRLENDİ"

İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan söyleyerek kimse kendisini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

Detaylar gelecek...