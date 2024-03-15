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Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin Taşucu Limanı açıklarına demirledi! Yeni sefer öncesi son hazırlıklar

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi. Hidrokarbon arayan filonun en güçlüsü olarak tanımlanan gemi, işlemlerin tamamlanmasın ardından yeni görev yerine hareket edecek.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 20:02 Güncelleme 15 Mart 2024, 20:09
Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin Taşucu Limanı açıklarına demirledi! Yeni sefer öncesi son hazırlıklar

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Görev yerinden dönen Abdülhamid Han sondaj gemisi, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı açıklarına geldi.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Mersin'e demirledi!

Burada demirleyen Abdülhamid Han gemisinde, yeni sefer öncesi hazırlıklar yapılıyor.



YEDİNCİ NESİL TEKNOLOJİYE SAHİP

Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, işlemlerin tamamlanmasın ardından yeni görev yerine hareket edecek.



HİDROKARBON ARAYAN FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun "en güçlüsü" olarak öne çıkıyor.



Gemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanmıştı.

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