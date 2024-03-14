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Bakan Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Şehit sayısı 2'ye çıktı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2 polis memurunun ise yaralı olduğu bilgisi paylaşılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde acı haberi duyurarak bir polis memurun daha şehit olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 08:55 Güncelleme 14 Mart 2024, 09:44
Bakan Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu! Şehit sayısı 2’ye çıktı

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Son dakika haberleri...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru İlker Duran'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.

ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI
Duran ile birlikte kazada şehit sayısı 2'ye çıktı. Aynı kazada polis memuru Fırat Der de şehit olmuştu.

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