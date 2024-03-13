CHP'de rezillik bitmez! "Bilecik'te hikayemiz devam edecek" diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu

Belediyeye yapılan 200 bin dolarlık rüşvet operasyonu, kentteki susuzluk, kanalizasyon kokuları ve son olarak belediye barınağındaki sokak havyanlarının katledilmesi gündemdeki yerini korurken, Özel'in "Hikâyemiz devam edecek" demesi, şaşkınlıkla karşılandı. İşte Bilecik'te yaşanan skandallardan bazıları:





RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

Bilecik'te 2019'da CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in göreve gelmesinin ardından kentte birbiri ardında skandallar patlak verdi. Şahin'in Pelitözü bölgesindeki arazilerine özel imar uygulamalarıyla başlayan skandallar zinciri, 2021'de belediye binasına yapılan rüşvet operasyonuyla devam etti.

Bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanan Semih Şahin'in danışmanı ve belediye şirketi KAYI A.Ş'nin Müdürü Selçuk E. cezaevine gönderilirken, Şahin ise görevinden uzaklaştırılmıştı.





RÖGARA NAYLON

Sabah'ta yer alan habere göre, Şahin'in CHP'den ihraç edilmesinin ardından Başkan Yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı başkan vekili olarak görevlendirildi. Subaşı döneminde de rezaletler bitmek bilmedi. CHPli belediyenin kötü kokuya çözümü: Rögarları naylon kaplamak Yaz yağmurunda bile kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken, tamamen yenilendiği müjdesi verilen altyapı resmen çöktü. Bilecik'in birçok bölgesini kanalizasyon kokuları sardı. CHP'li belediye çareyi, kanalizasyon kapaklarını naylonla kaplamakta buldu. Belediyenin beceriksizliği ve ortaya çıkan çağdışı görüntüler tepki çekmişti.





KÖPEK KATLİAMI

Bilecik'te yaşanan skandallardan biri de sokak hayvanlarının katledilmesi oldu. Ormanlık alanda yolun kenarına atılmış 15 köpek bulundu. Vezirhan ilçesi sınırlarına atılan köpekleri kimin katlettiği araştırılırken, kameralar karşısına geçen CHP'li Melek Mızrak Subaşı, köpek katliamının kendileriyle ilgili olmadığını, köpeklerin başka bir ilçe sınırlarında bulunduğunu öne sürdü. Ancak saatler sonra gerçek ortaya çıktı. 15 köpeğin Bilecik Belediyesi'nin barınağında öldürülerek kamyonetlerle yol kenarına atıldığı tespit edildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN