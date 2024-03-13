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CHP'de rezillik bitmez! "Bilecik'te hikayemiz devam edecek" diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Bilecik’te hikayemiz devam edecek” sözleri, kentteki susuzluk ve kanalizasyon kokusu ile belediyedeki rüşvet baskını ve barınaktaki hayvanların katledilmesi gibi skandalları akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
CHP’de rezillik bitmez! Bilecik’te hikayemiz devam edecek diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu

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Seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'e gelen CHP lideri Özgür Özel, partisinin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın seçim bürosu açılışına katıldı.

Yaklaşık 2 yıllık başkan vekilliği görevi süresince çok sayıda skandalın patlak verdiği, belediyenin yemek organizasyonlarını, eşinin sahibi olduğu Subaşı Yemek Sanayiye veren Melek Mızrak Şubaşı'nın elini havaya kaldıran Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, "Bilecik'te yarım kalan hikayemiz devam edecek" diyerek Bileciklilerden oy istedi.

Ancak Özel, Bilecik Belediyesi'nde dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ile 2019'da başlayan ve başkan yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı ile devam eden süreçte birbiri ardına yaşanan skandalları unuttu.

Belediyeye yapılan 200 bin dolarlık rüşvet operasyonu, kentteki susuzluk, kanalizasyon kokuları ve son olarak belediye barınağındaki sokak havyanlarının katledilmesi gündemdeki yerini korurken, Özel'in "Hikâyemiz devam edecek" demesi, şaşkınlıkla karşılandı. İşte Bilecik'te yaşanan skandallardan bazıları:



RÜŞVETE SUÇÜSTÜ
Bilecik'te 2019'da CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in göreve gelmesinin ardından kentte birbiri ardında skandallar patlak verdi. Şahin'in Pelitözü bölgesindeki arazilerine özel imar uygulamalarıyla başlayan skandallar zinciri, 2021'de belediye binasına yapılan rüşvet operasyonuyla devam etti.

Bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanan Semih Şahin'in danışmanı ve belediye şirketi KAYI A.Ş'nin Müdürü Selçuk E. cezaevine gönderilirken, Şahin ise görevinden uzaklaştırılmıştı.



RÖGARA NAYLON
Sabah'ta yer alan habere göre, Şahin'in CHP'den ihraç edilmesinin ardından Başkan Yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı başkan vekili olarak görevlendirildi. Subaşı döneminde de rezaletler bitmek bilmedi.

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Yaz yağmurunda bile kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken, tamamen yenilendiği müjdesi verilen altyapı resmen çöktü. Bilecik'in birçok bölgesini kanalizasyon kokuları sardı. CHP'li belediye çareyi, kanalizasyon kapaklarını naylonla kaplamakta buldu. Belediyenin beceriksizliği ve ortaya çıkan çağdışı görüntüler tepki çekmişti.



KÖPEK KATLİAMI
Bilecik'te yaşanan skandallardan biri de sokak hayvanlarının katledilmesi oldu. Ormanlık alanda yolun kenarına atılmış 15 köpek bulundu. Vezirhan ilçesi sınırlarına atılan köpekleri kimin katlettiği araştırılırken, kameralar karşısına geçen CHP'li Melek Mızrak Subaşı, köpek katliamının kendileriyle ilgili olmadığını, köpeklerin başka bir ilçe sınırlarında bulunduğunu öne sürdü. Ancak saatler sonra gerçek ortaya çıktı. 15 köpeğin Bilecik Belediyesi'nin barınağında öldürülerek kamyonetlerle yol kenarına atıldığı tespit edildi.

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