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CHP'li Çetin Çapan'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Yalancının!

İstanbul'u algı ve PR ile yönetmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geride bıraktığı 5 yılda megakente fetret devrini yaşattı. AK Parti'nin yaptığı projelere çöken, kendi vaatleri sorulunca "hatırlamıyorum" diyen Ekrem İmamoğlu asılsız iddialarla AK Parti yönetimini hedef alınca CHP'liler de patladı. CHP'li Çetin Çapan Ekrem İmamoğlu'na "Yalancının!" diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 11:14 Güncelleme 14 Mart 2024, 11:48
CHP’li Çetin Çapan’dan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Yalancının!

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İBB Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2019 yılından itibaren İstanbul'u algı belediyeciliğiyle yönetmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu megakente fetret devrini yaşattı.

İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmete mahrum bırakan İmamoğlu AK Parti'nin yaptığı projeleri "Biz yaptık" diye sahiplenirken kendi söz verip yapmadığı vaatleri sorulunca ise "hatırlamıyorum" diyerek geçiştiriyor.

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İSTANBUL'U MAĞDUR ETTİ
İETT ve metro arızaları, bitmeyen tatiller, yandaşa verilen ihaleler, siyasi gelecek planı uğruna kaynakları çarçur edilen İstanbul... Hizmet sınavını geçemeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eline mikrofon aldığı her anda AK Parti dönemi İBB yönetimini hedef alarak iş bilmezliğini perdelemeye çalıştı.

ASILSIZ İDDİALARLA YİNE ALGI PEŞİNDE
Geçtiğimiz gün Tuzla'da konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine AK Parti'yi hedef alarak asılsız iddialarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul'un bereketini kaçırdığını iddia eden İmamoğlu, "Onlar daha fazla hizmet getirmek için değil, daha fazla götürmek için uğraşıyorlar. Buna müsaade etmeyin." iddiasında bulundu.

CHP'Lİ ÇATAN'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA YANIT: YALANCININ!
Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddiaları CHP'lileri de isyan ettirdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Esenyurt'un eski CHP'li belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan İmamoğlu'nun yalan söylediği belirterek sert bir tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun söz konusu ifadelerini alıntılayan Çapan, "Yalancının..!!!" ifadelerini kullandı.

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CHP’li Çetin Çapan’dan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Yalancının!
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