CHP’li Çetin Çapan’dan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Yalancının!

İBB Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2019 yılından itibaren İstanbul'u algı belediyeciliğiyle yönetmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu megakente fetret devrini yaşattı.
İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmete mahrum bırakan İmamoğlu AK Parti'nin yaptığı projeleri "Biz yaptık" diye sahiplenirken kendi söz verip yapmadığı vaatleri sorulunca ise "hatırlamıyorum" diyerek geçiştiriyor.
İSTANBUL'U MAĞDUR ETTİ
İETT ve metro arızaları, bitmeyen tatiller, yandaşa verilen ihaleler, siyasi gelecek planı uğruna kaynakları çarçur edilen İstanbul... Hizmet sınavını geçemeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eline mikrofon aldığı her anda AK Parti dönemi İBB yönetimini hedef alarak iş bilmezliğini perdelemeye çalıştı.
ASILSIZ İDDİALARLA YİNE ALGI PEŞİNDE
Geçtiğimiz gün Tuzla'da konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine AK Parti'yi hedef alarak asılsız iddialarda bulundu.
AK Parti'nin İstanbul'un bereketini kaçırdığını iddia eden İmamoğlu, "Onlar daha fazla hizmet getirmek için değil, daha fazla götürmek için uğraşıyorlar. Buna müsaade etmeyin." iddiasında bulundu.