CHP’li Çetin Çapan’dan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Yalancının!

İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmete mahrum bırakan İmamoğlu AK Parti'nin yaptığı projeleri "Biz yaptık" diye sahiplenirken kendi söz verip yapmadığı vaatleri sorulunca ise "hatırlamıyorum" diyerek geçiştiriyor.

ASILSIZ İDDİALARLA YİNE ALGI PEŞİNDE

Geçtiğimiz gün Tuzla'da konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine AK Parti'yi hedef alarak asılsız iddialarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul'un bereketini kaçırdığını iddia eden İmamoğlu, "Onlar daha fazla hizmet getirmek için değil, daha fazla götürmek için uğraşıyorlar. Buna müsaade etmeyin." iddiasında bulundu.