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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 11:17 Güncelleme 14 Mart 2024, 11:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bakan Koca, paylaşımında "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun." ifadelerine yer verdi.

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