Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2024

Bakan Koca, paylaşımında "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun." ifadelerine yer verdi.