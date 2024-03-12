PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

Üst üste meydana gelen depremler bize ne anlatıyor? Uzman Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan korkutan açıklama! Yedisu fay hattına dikkat! 250 yıldır hareket etmedi

Son dakika haberleri... Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından meydana gelen her depremde diken üstünde yaşıyor. Özellikle son birkaç gündür kuzey ve güney illerimizde sık sık meydana gelen 4 üzeri depremlerin ne anlama geldiği ise büyük merak konusu oluyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal söz konusu depremlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken aynı zamanda bir fay hattına "Beni korkutuyor" sözleriyle dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 10:53 Güncelleme 12 Mart 2024, 11:11
Üst üste meydana gelen depremler bize ne anlatıyor? Uzman Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan korkutan açıklama! Yedisu fay hattına dikkat! 250 yıldır hareket etmedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Topraklarının büyük bölümü fay zonları üzerinde yer alan Türkiye'nin kuzey ve güneyinde birkaç gündür sıklıkla depremler yaşanıyor.

8 Mart'ta Muğla açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerin 36.05 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Bölge halkı daha bu sarsıntının etkisini atlatamamışken bu sefer de 10 Mart'ta Antalya açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya ve çevresinde korkuya neden olan bu depremde de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Akdeniz'deki faylar bu kadar hareketliyken dün de Samsun'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kentte sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

KORKUTUYOR! Yedisu fay hattı nerede? Yedisu fayı nereden geçiyor, hangi şehirleri etkiler? Fay hattında bulunan iller, ilçeler listesiKORKUTUYOR! Yedisu fay hattı nerede? Yedisu fayı nereden geçiyor, hangi şehirleri etkiler? Fay hattında bulunan iller, ilçeler listesi
KORKUTUYOR! Yedisu fay hattı nerede? Yedisu fayı nereden geçiyor, hangi şehirleri etkiler? Fay hattında bulunan iller, ilçeler listesi


Peki ülkenin kuzeyi ve güneyinde yaşanan bu depremler bize ne anlatıyor?

AKDENİZ'DEKİ DEPREMLER HELEN YAYI VE KIBRIS YAYI'NDAN KAYNAKLI OLUŞUYOR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Muğla ve Antalya çevresinde yaşanan depremleri Helen Yayı ile Kıbrıs Yayı üzerinde gerçekleşen hareketliğe bağladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Pampal, "Ege ve Akdeniz'i bir bütün olarak düşündüğümüzde bu bölgede Helen Yayı yer alıyor. Bu yay kuzey-güney doğrultusunda gerilen ve genişleyen bir bölge olarak adlandırılıyor. Ayrıca bu yay 'Kıbrıs Yayı' adı verilen ikinci bir yay daha çizerek Kıbrıs'tan geçip, Antakya'ya doğru devam ediyor. Burada da Doğu Anadolu Fay Zonu ile Ölü Deniz Fayı ile kesişiyor. Yaşanan depremleri bu faydaki hareketlilik sonucu olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'ANADOLU LEVHASI'NIN 'BATISI' SON ZAMANLARDA ÇOK HAREKETLİ'

Kıbrıs Yayı'nın tıpkı Helen Yayı gibi Anadolu Levhası ile Afrika Levhasını birbirinden ayıran büyük ölçekli bir 'dalma-batma zonu' olduğunun söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu bilgilerin altını çizdi:

-- Bu dalma-batma zonunda 'ağır olan' Afrika Levhası Anadolu Levhası'nın altına doğru dalıp hareket ediyor. Anadolu'da bu levhanın üzerine biniyor. Özellikle Batı Anadolu kesimi yılda üç santimetrelik bir hızla güneybatıya doğru hareket ediyor.

-- İşte bu bölge son zamanlarda çok hareketli. Bölgenin depremselliğine baktığımız zaman özellikle 'Rodos-Girit Hattı'na doğru geçmiş zamanlarda 10 tane yıkıcı deprem olduğu görülüyor. Bu depremlerin büyüklükleri de 8 ve üzeri depremler olarak kayıtlarda yer alıyor.

FETHİYE-BURDUR FAY ZONU'NA DİKKAT!

Rodos-Girit Hattı'nın çok tehlikeli olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Kıbrıs kesimi daha seyrek büyük deprem üretiyor. Örneğin en son 1953'te 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretti. Ancak hemen batısında yer alan Antalya ve çevresini de kapsayan Helen Yayı ve Rodos-Girit Bölgesi daha büyük depremler üretiyor. Burada oluşacak büyük bir sarsıntı tsunamiye de neden olabilir" dedi.

Tüm bunların dışında Kıbrıs Yayı ile Helen Yayı arasından Isparta'ya doğru uzanan Fethiye-Burdur Fay Zonu olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Pampal, "Bu fay zonu üzerinde de deprem olabilir. Zaten tarihsel kayıtlara baktığımızda Burdur ve Fethiye'de yaşanan büyük deprem olduğu kayıtlarda yer alıyor" ifadelerini kullandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1957'de 7,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 3200'e yakın evin yıkıldığı veya harap olduğu depremde 67 kişi hayatını kaybetti. 14 Ocak 1969'da da 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu depremde can kaybı olmadı ama bölgedeki evlerin büyük bir çoğunluğu hasar gördü. Yakın zamanda ise 10 Haziran 2012'de Fethiye'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Burdur'da ise Ekim 1914'te 7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu deprem Anadolu coğrafyasındaki en büyük depremlerden biri olarak kabul ediliyor.

SAMSUN'DAKİ DEPREMİ NASIL YORUMLAMAK GEREKİYOR?

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay zonu olduğunu ve bu zonun Karadeniz'den geçtiği yerlerde depremlerin oluşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bu zonun çevresinde kuzey ve güneye doğru 50-60 kilometre boyunca tali kırıklar var. Karadeniz'in iç kesimlerine doğru da faylar var ama şu anki hareketlilik levha sınırlarında oluyor. Samsun'da olan deprem bize bu bölgede daha büyük deprem olur dedirtmiyor. Ancak levhanın sınırında bu türden hareketlerin normal olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'KUZEY ANADOLU FAY ZONU'NDA 'YEDİSU FAYI' BENİ KORKUTUYOR'

"Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda gerçekleşen bu tür hareketlerde beni en çok korkutan Yedisu Fayı'nın kırılması olur" diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu önemli bilgilerin altını çizdi:

-- Yedisu Fayı, Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir fay kuşağı… Üstelik Doğu Anadolu Fay Zonu tam da burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesişiyor. Bu fay 200-250 yıldır kırılmadı. Deprem kayıtlarına baktığımızda 7,4 büyüklüğünde deprem ürettiği görülüyor.

-- Bugünden faya baktığımızda enerjisini biriktirdi ve tekrarlanma süresini tamamladı diyebiliriz. Zaten 6 Şubat depremlerinden önce ilk kırılacak yerlerden biri olarak Yedisu Fayı'na dikkat çekiyorduk. Özetle kuzeyde denize daha yakın yerlerden ziyade biraz daha güneye yani Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük deprem ihtimali bulunuyor."

YEDİSU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.

Yedisu fay hattı hakkında bilinenlerden bir tanesi de, sismik boşluğu K70B konumlu ve yaklaşık 75 km uzunluğa sahip olduğudur. Aynı zamanda Yedisu Fayı, Erzincan havzasının doğusundaki Üzümlü ilçesi güneyi ile Yedisu ilçesi (Bingöl) arasında oldukça engebeli bir morfolojiyi kesmektedir. Bu fay hattı çizgiselşevler, ötelenmiş dereler gibi morfolojik unsurlar ile kendisini göstermektedir.

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Birinci dereceden deprem riski olan illerimiz şu şekildedir:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
İkinci dereceden deprem riski olan iller şu şekildedir:

Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelime! Soruşturma kamu görevlilerine sıçradı
Tarım Kredi Grubu
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma
Murat Kurum’dan öğrenci evinde sahur: Mutfağa girdi yemek hazırladı
İnsani Yardım Vakfı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu! Salunu terk etti
Fransız gazetesi Liberation’dan alçak karikatür! Açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti
Transfer bombası! Galatasaray Süper Lig’in en iyisini kapıyor
CHP’li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa Resmi Gazete’de yayımlandı | Ne zaman hesaplara yatacak? Kimler yararlanacak?
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA