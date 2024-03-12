'ANADOLU LEVHASI'NIN 'BATISI' SON ZAMANLARDA ÇOK HAREKETLİ'
Kıbrıs Yayı'nın tıpkı Helen Yayı gibi Anadolu Levhası ile Afrika Levhasını birbirinden ayıran büyük ölçekli bir 'dalma-batma zonu' olduğunun söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu bilgilerin altını çizdi:
-- Bu dalma-batma zonunda 'ağır olan' Afrika Levhası Anadolu Levhası'nın altına doğru dalıp hareket ediyor. Anadolu'da bu levhanın üzerine biniyor. Özellikle Batı Anadolu kesimi yılda üç santimetrelik bir hızla güneybatıya doğru hareket ediyor.
-- İşte bu bölge son zamanlarda çok hareketli. Bölgenin depremselliğine baktığımız zaman özellikle 'Rodos-Girit Hattı'na doğru geçmiş zamanlarda 10 tane yıkıcı deprem olduğu görülüyor. Bu depremlerin büyüklükleri de 8 ve üzeri depremler olarak kayıtlarda yer alıyor.
FETHİYE-BURDUR FAY ZONU'NA DİKKAT!
Rodos-Girit Hattı'nın çok tehlikeli olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Kıbrıs kesimi daha seyrek büyük deprem üretiyor. Örneğin en son 1953'te 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretti. Ancak hemen batısında yer alan Antalya ve çevresini de kapsayan Helen Yayı ve Rodos-Girit Bölgesi daha büyük depremler üretiyor. Burada oluşacak büyük bir sarsıntı tsunamiye de neden olabilir" dedi.
Tüm bunların dışında Kıbrıs Yayı ile Helen Yayı arasından Isparta'ya doğru uzanan Fethiye-Burdur Fay Zonu olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Pampal, "Bu fay zonu üzerinde de deprem olabilir. Zaten tarihsel kayıtlara baktığımızda Burdur ve Fethiye'de yaşanan büyük deprem olduğu kayıtlarda yer alıyor" ifadelerini kullandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1957'de 7,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 3200'e yakın evin yıkıldığı veya harap olduğu depremde 67 kişi hayatını kaybetti. 14 Ocak 1969'da da 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu depremde can kaybı olmadı ama bölgedeki evlerin büyük bir çoğunluğu hasar gördü. Yakın zamanda ise 10 Haziran 2012'de Fethiye'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Burdur'da ise Ekim 1914'te 7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu deprem Anadolu coğrafyasındaki en büyük depremlerden biri olarak kabul ediliyor.
SAMSUN'DAKİ DEPREMİ NASIL YORUMLAMAK GEREKİYOR?
Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Kuzey Anadolu Dağları'nın oluşumundan sorumlu olan fay zonu olduğunu ve bu zonun Karadeniz'den geçtiği yerlerde depremlerin oluşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bu zonun çevresinde kuzey ve güneye doğru 50-60 kilometre boyunca tali kırıklar var. Karadeniz'in iç kesimlerine doğru da faylar var ama şu anki hareketlilik levha sınırlarında oluyor. Samsun'da olan deprem bize bu bölgede daha büyük deprem olur dedirtmiyor. Ancak levhanın sınırında bu türden hareketlerin normal olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
'KUZEY ANADOLU FAY ZONU'NDA 'YEDİSU FAYI' BENİ KORKUTUYOR'
"Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda gerçekleşen bu tür hareketlerde beni en çok korkutan Yedisu Fayı'nın kırılması olur" diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu önemli bilgilerin altını çizdi:
-- Yedisu Fayı, Bingöl ile Erzincan arasında yaklaşık 75-80 kilometrelik bir fay kuşağı… Üstelik Doğu Anadolu Fay Zonu tam da burada Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesişiyor. Bu fay 200-250 yıldır kırılmadı. Deprem kayıtlarına baktığımızda 7,4 büyüklüğünde deprem ürettiği görülüyor.
-- Bugünden faya baktığımızda enerjisini biriktirdi ve tekrarlanma süresini tamamladı diyebiliriz. Zaten 6 Şubat depremlerinden önce ilk kırılacak yerlerden biri olarak Yedisu Fayı'na dikkat çekiyorduk. Özetle kuzeyde denize daha yakın yerlerden ziyade biraz daha güneye yani Bingöl ve Erzincan çevresinde büyük deprem ihtimali bulunuyor."
YEDİSU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.
Yedisu fay hattı hakkında bilinenlerden bir tanesi de, sismik boşluğu K70B konumlu ve yaklaşık 75 km uzunluğa sahip olduğudur. Aynı zamanda Yedisu Fayı, Erzincan havzasının doğusundaki Üzümlü ilçesi güneyi ile Yedisu ilçesi (Bingöl) arasında oldukça engebeli bir morfolojiyi kesmektedir. Bu fay hattı çizgiselşevler, ötelenmiş dereler gibi morfolojik unsurlar ile kendisini göstermektedir.
BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER
Birinci dereceden deprem riski olan illerimiz şu şekildedir:
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.