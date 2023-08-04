CHP’li belediyenin kötü kokuya çözümü: Rögarları naylon kaplamak

Bilecik'te her yanı kaplayan kanalizasyon kokusu kentin kabusu oldu. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı çözümü rögar kapaklarının altına naylon sermekte buldu. Ancak uzmanlar bunun başka bir felakete yol açabileceğini, hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi sonucu patlama riski oluşacağını belirtiyor. Daha önce de Aydın Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon bacalarını çuvalla kapatmıştı.

Bir süre önce kentin merkezinde alt yapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başlatan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, binlerce liraya mal olan çalışmaların tamamlandığını ve Bilecik'te istenmeyen görüntülerin sona erdiğini söyledi.