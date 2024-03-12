Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!

Tüm Türkiye, CHP'nin ifşa olan kara para videosunu konuşuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.
Tüm Türkiye, CHP'nin ifşa olan kara para videosunu konuşuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.
İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR
Daha önce delege borsası iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Erkan Çakır, çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini iddia ederken CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.
'BİNA ALDIK' SAVUNMASI
Panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını açıkladı ancak şaibeler daha da arttı.
15 MİLYON TL NEDEN KAYNAĞINA VERİLMEDİ, HAVALE YAPILMADI?
Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına açıklamada yer verilmedi.
ESKİ AVUKATLARI BOMBAYI PATLATTI
Binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı.
Düzmece belgeye itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Çiçek şu ifadeleri kullandı:
"Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir!
Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır! Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tesbit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!"
PARA SAYAN KİŞİLER ARASINDA İMAMOĞLU İNŞAATIN GENEL MÜDÜRÜ ÇIKTI
İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para destelerini saydığı görüntülerdeki diğer bir kişinin Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.
PROGRAMI TERK ETMEYE ÇALIŞTI
Tüm Türkiye skandal görüntüleri konuşurken, CHP'li Dursun Çiçek'in içinde olduğu tuhaf bir olay meydana geldi. CHP'li Dursun Çiçek, CHP'deki para kulelerinin konuşulmasından rahatsız oldu yayını terk etmek istedi.
"BU KONUYU TARTIŞMAYA DEVAM EDERSEK GİDERİM"
Katıldığı canlı yayında CHP'li Çiçek, "Eğer bu konuyu tartışmaya devam edeceksek ben müsaade istiyorum" ifadelerini kullandı.
Sunucunun, "İnsanlar merak ediyor siz etmiyor musunuz?" sorusuna ise CHP'li Çiçek, "Hayır insanlar merak etmiyor, hiç merak etmiyorum" karşılığını verdi.
Konuklar "Bütün Türkiye bunu konuşuyor" ifadelerini kullanırken, CHP'li Çiçek yine karşı çıkarak, "Başka konuyu konuşalım ya" diyerek programı terk etmeye çalıştı.