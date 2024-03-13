’Engellendik’ yalanına sığınan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan net cevap: Metrolara 129 milyar lira yatırım yaptık



TÜRASAŞ, ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK ÜRETİCİLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Uraloğlu, üretimde demiryolu araçlarını ve sanayisini geri bırakmadıklarını söyleyerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve millilik hususlarını ön planda tuttuklarını kaydetti. Uraloğlu, "Ülkemizde demiryolu ulaşım ağımızı geliştirirken bir diğer hedefimiz de dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve yeni teknolojilerle donatılmış yerli demiryolu sanayisini geliştirmekti. Bu noktada demiryolu ağımızın gelişimindeki tüm başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demiryolu endüstrimiz ile de adeta taçlandırdık. TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda Yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, Cer konvertörü, Cer motoru, dizel motor, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz" dedi. Uraloğlu, cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023 yılında da ilk milli elektrikli tren setlerini hizmete aldıklarını anımsatarak yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarını da raylara indiklerinin altını çizdi.



MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN SETİ 2024'TE TAMAMLANIYOR

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin saatte 160 kilometre hıza sahip "Yeni Sakarya" ismi verilen ilk Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projesinde de 2 setin tamamlanarak hizmete sunulduğunu bildirdi. Seri üretime geçildiğini, 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlamayı planladıklarını açıklayan Uraloğlu, "Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. 2024 yılında prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz" dedi. Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdiklerini belirten Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti prototip araç üretimi çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Uraloğlu, milli tren vizyonu ile milli banliyo ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştirdiklerinin altını çizdi.



"DEMİRYOLLARIMIZDA KULLANILAN TÜM BOJİLER SİVAS'TA ÜRETİLECEK"

Uraloğlu, demiryolu araçlarının en önemli bileşeni olan boji üretimi için TÜRASAŞ Boji Fabrikası'nın açılışının gerçekleştirilmesinin demiryolu sanayisinin gelişimi adına çok büyük bir adım olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin en modern ve en büyük kapasiteli boji üretim fabrikasını Sivas'ta inşa etmiş olduk. Yeni fabrikamızda 10 bin 500 metrekare kapalı alanda Avrupa standartlarında üretim yapacağız. Artık, yıllık 1500 adet olan üretim kapasitesini, 4 bin 600 adete çıkardık. Yıllık 9 bin 200 adet tekerlek takımı üreteceğiz. Sektörün dışa bağımlılığını azaltarak, yerlilik oranı yükselteceğiz" dedi.



Artık, demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan her türlü aracın ihtiyacı olan bojilerin bu fabrikada üretileceğini vurgulayan Uraloğlu, boji üretim fabrikasının Sivas ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine de önemli katkı sunacağını söyledi. Uraloğlu, fabrikada istihdamın edilecek olan 250 yeni personelin 110'unun ise şimdiden işbaşı yaptığını duyurarak diğer personellerin de en kısa zamanda işbaşı yapacağını açıkladı. Uraloğlu, personel sayısının 500'e çıkacağının da altını çizdi.



SİVAS'A İKİ MÜJDE DAHA

Bakan Uraloğlu, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına giren iki yeni projelerinin bulunduğunu bildirdi Söz konusu iki projenin UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma vagonu ve Tır Dorsesi Taşıma vagonu olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Sizlere bir müjdemiz daha var. UAIS Tipi Askeri Araç Taşıma vagonu ve Tır Dorsesi Taşıma vagonu üretimleri de TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Canı gönülden inanıyorum ki TÜRASAŞ marka değeri altında Sivas Bölge Müdürlüğü her geçen yıl kapasitesini ve iş çeşitliliğini artırarak Yük Vagonu üretimi, onarımı, boji ve tekerlek üretimiyle demiryolu sektörünün parlayan yıldızı haline gelecektir" diye konuştu.