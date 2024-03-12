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İstiklal Marşımızın 103. yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan anlamlı mesaj

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıl dönümü kapsamında bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Türk Milleti’nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 10:41 Güncelleme 12 Mart 2024, 10:44
İstiklal Marşımızın 103. yıl dönümünde Başkan Erdoğan’dan anlamlı mesaj

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
İstiklal Marşımız, millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, kendimize yeni bir gelecek inşa etmek için bir asırdan daha uzun bir süre önce milli mutabakatımızın ifadesi olmuştur.

Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşımızın mısralarında vücut bulmuştur.

İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakârlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır.

Bugün de İstiklal Marşımızdaki her lafzı, her mesajı bedeninin ve ruhunun her zerresiyle özümseyen gençlerimiz vardır. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız vardır.

"UNUTTUĞUMUZ GÜN, AYAĞIMIZA ESARET PRANGASI VURULMUŞ DEMEKTİR"
Türk Milleti'nin binlerce yıllık devlet ve medeniyet davasını on kıtada yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün, ayağımıza esaret prangası, boynumuza zillet zinciri vurulmuş demektir.

Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir.

İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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