Sen misin otur yerinde mesajı veren! Tunç Soyer, CHP lideri Özel’in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti | Özgür’den ’rahatsızlandı’ palavrası

Yerel seçimlerde terör partisi DEM ile ortaklık yapan CHP'de parti içi krizler bitmek bilmiyor. Özgür Özel'in İzmir'de Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıkmasına rağmen Cemil Tugay'ı aday göstermesi ve Tunç Soyer'in üstünü çizmesi gerilimi yükseltmişti.
Yerel seçimlerde terör partisi DEM ile ortaklık yapan CHP'de parti içi krizler bitmek bilmiyor. Özgür Özel'in İzmir'de Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıkmasına rağmen Cemil Tugay'ı aday göstermesi ve Tunç Soyer'in üstünü çizmesi gerilimi yükseltmişti.
EKREM İMAMOĞLU, SOYER'İ İSTANBUL'A DAVET ETTİ
Terör partisi DEM'in desteği ile İstanbul yarışına girmek için her türlü düğmeye basan Ekrem İmamoğlu, DEM'in desteklediği Tunç Soyer'i İstanbul'a davet etti. Davet sonrası ise son bomba patladı.
İZMİR ADAYINDAN BİR EKREM'E BİR SOYER'E
Özgür Özel tarafından Ekrem İmamoğlu'nun tüm karşı çıkmalarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Cemil Tugay, Tunç Soyer'in İstanbul'a gitmesine büyük tepki gösterdi.
"BİR DAKİKA YANIMDA DURMADI BAŞKA ŞEHİRDE BAŞKASINA ÇALIŞIYOR"
Cemil Tugay, "Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN AYAR
Cemil Tugay'ın çıkışı sonrası Özgür Özel de Tunç Soyer'e canlı yayında ayar verdi. Giderek büyüyen krizde Özel, Tunç Soyer'in Ekrem İmamoğlu'ndan önce İzmir kapmayasına destek vermesi gerektiğini söyledi.
"İZMİR'DE TUNÇ BAŞKAN'DAN BEKLENEN..."
Özel, şöyle konuştu:
"Serzeniş haklı. Soyer bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu'nun yerine geldi. Aziz Kocaoğlu aday gösterilmedi, Soyer için topuyla tüfeğiyle çalıştı. Hepimiz çalıştık. Geçen sefer Tunç Soyer'in adaylığını ben destekledim. Bu sefer kendisinin adaylaşmamasının gerekçesi olan anketi de kendisiyle paylaştım. Kendisine uluslararası bir görev teklif ettim. Kabul edemeyeceğini söyledi ve şimdi İstanbul'da. Bu aşamada İzmir'de Tunç Başkan'dan beklenen bütün gücüyle Cemil başkan ve partisi için çalışmasıdır. Onu yapmadan İstanbul'a gelmenin İstanbul'da kapılar açık, gelebilir ama İzmir'de de üstüne düşeni yapmalı, öbür türlüsü doğru olmaz. Partililik kimliğiyle bağdaşmaz."
GERİLİM DAHA DA YÜKSELDİ
Tüm bu yaşananlar sonrası Tunç Soyer ve Özgür Özel, İzmir'de iş dünyası ile ilgili programda bir araya geldi. Özgür Özel'in salonda konuşma yaptığı sırada ise dikkat çeken bir olay cereyan etti.
TUNÇ SOYER KONUŞMAYI BEKLEMEDİ SALONU TERK ETTİ
Özgür Özel'in konuşması sırasında Tunç Soyer konuşmasını beklemeden salonu terk etti. Özgür Özel, Tunç Soyer'in salonu terk edeceğini anladığında durumu toparlamak için ise Tunç Soyer'in rahatsızlık geçirdiği yalanını söylemek zorunda kaldı.
Konuşmasını yarıda bölen Özel, "Ben ifade edeyim müsaadenizle. Tunç Başkanım bir rahatsızlık geçirmiş. Ben unuttum aslına. Girişi dileyip yola çıkayım demişti. Kütahya'ya doğru yola çıkması gerekiyor. İzin istemişti, Tunç Başkanı alkışlarınızla yolcu ediyoruz. Allah sağlık versin afiyet versin" ifadelerini kullandı.
Soyer'in bu hareketi Özel'e gösterilen bir tepki olarak görülürdü.