Sen misin otur yerinde mesajı veren! Tunç Soyer, CHP lideri Özel’in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti | Özgür’den ’rahatsızlandı’ palavrası





ÖZGÜR ÖZEL'DEN AYAR

Cemil Tugay'ın çıkışı sonrası Özgür Özel de Tunç Soyer'e canlı yayında ayar verdi. Giderek büyüyen krizde Özel, Tunç Soyer'in Ekrem İmamoğlu'ndan önce İzmir kapmayasına destek vermesi gerektiğini söyledi. CHPde İzmir kaosu! Tunç Soyerin İstanbula Ekrem İmamoğlunun yanına gelmesine Özgür Özelden otur oturduğun yerde mesajı "İZMİR'DE TUNÇ BAŞKAN'DAN BEKLENEN..." Özel, şöyle konuştu: "Serzeniş haklı. Soyer bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu'nun yerine geldi. Aziz Kocaoğlu aday gösterilmedi, Soyer için topuyla tüfeğiyle çalıştı. Hepimiz çalıştık. Geçen sefer Tunç Soyer'in adaylığını ben destekledim. Bu sefer kendisinin adaylaşmamasının gerekçesi olan anketi de kendisiyle paylaştım. Kendisine uluslararası bir görev teklif ettim. Kabul edemeyeceğini söyledi ve şimdi İstanbul'da. Bu aşamada İzmir'de Tunç Başkan'dan beklenen bütün gücüyle Cemil başkan ve partisi için çalışmasıdır. Onu yapmadan İstanbul'a gelmenin İstanbul'da kapılar açık, gelebilir ama İzmir'de de üstüne düşeni yapmalı, öbür türlüsü doğru olmaz. Partililik kimliğiyle bağdaşmaz."



GERİLİM DAHA DA YÜKSELDİ

Tüm bu yaşananlar sonrası Tunç Soyer ve Özgür Özel, İzmir'de iş dünyası ile ilgili programda bir araya geldi. Özgür Özel'in salonda konuşma yaptığı sırada ise dikkat çeken bir olay cereyan etti.





TUNÇ SOYER KONUŞMAYI BEKLEMEDİ SALONU TERK ETTİ

Özgür Özel'in konuşması sırasında Tunç Soyer konuşmasını beklemeden salonu terk etti. Özgür Özel, Tunç Soyer'in salonu terk edeceğini anladığında durumu toparlamak için ise Tunç Soyer'in rahatsızlık geçirdiği yalanını söylemek zorunda kaldı.

Konuşmasını yarıda bölen Özel, "Ben ifade edeyim müsaadenizle. Tunç Başkanım bir rahatsızlık geçirmiş. Ben unuttum aslına. Girişi dileyip yola çıkayım demişti. Kütahya'ya doğru yola çıkması gerekiyor. İzin istemişti, Tunç Başkanı alkışlarınızla yolcu ediyoruz. Allah sağlık versin afiyet versin" ifadelerini kullandı. Soyer'in bu hareketi Özel'e gösterilen bir tepki olarak görülürdü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN