PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

Sen misin otur yerinde mesajı veren! Tunç Soyer, CHP lideri Özel'in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti | Özgür'den 'rahatsızlandı' palavrası

CHP'de büyüyen İzmir krizinde gerilim daha da yükseldi. Daha önce İstanbul'da olması nedeniyle Özgür Özel'den 'otur oturduğun yerde' mesajı alan Tunç Soyer karşı atağa kaldı. İzmir’de iş dünyası ile ilgili programda Özgür Özel'le bir araya Tunç Soyer, CHP liderinin konuşmasını dinlemeden salonu terk etti. Durumu fark eden Özgür Özel konuyu toparlamak için 'rahatsızlık' yalanına sarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 18:19 Güncelleme 12 Mart 2024, 19:10
Sen misin otur yerinde mesajı veren! Tunç Soyer, CHP lideri Özel’in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti | Özgür’den ’rahatsızlandı’ palavrası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yerel seçimlerde terör partisi DEM ile ortaklık yapan CHP'de parti içi krizler bitmek bilmiyor. Özgür Özel'in İzmir'de Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıkmasına rağmen Cemil Tugay'ı aday göstermesi ve Tunç Soyer'in üstünü çizmesi gerilimi yükseltmişti.



EKREM İMAMOĞLU, SOYER'İ İSTANBUL'A DAVET ETTİ
Terör partisi DEM'in desteği ile İstanbul yarışına girmek için her türlü düğmeye basan Ekrem İmamoğlu, DEM'in desteklediği Tunç Soyer'i İstanbul'a davet etti. Davet sonrası ise son bomba patladı.

CHPde bu kez İzmir krizi! Cemil Tugaydan hem Tunç Soyere hem Ekrem İmamoğluna salvoCHPde bu kez İzmir krizi! Cemil Tugaydan hem Tunç Soyere hem Ekrem İmamoğluna salvo

İZMİR ADAYINDAN BİR EKREM'E BİR SOYER'E
Özgür Özel tarafından Ekrem İmamoğlu'nun tüm karşı çıkmalarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Cemil Tugay, Tunç Soyer'in İstanbul'a gitmesine büyük tepki gösterdi.



"BİR DAKİKA YANIMDA DURMADI BAŞKA ŞEHİRDE BAŞKASINA ÇALIŞIYOR"
Cemil Tugay, "Bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" ifadelerini kullandı.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN AYAR
Cemil Tugay'ın çıkışı sonrası Özgür Özel de Tunç Soyer'e canlı yayında ayar verdi. Giderek büyüyen krizde Özel, Tunç Soyer'in Ekrem İmamoğlu'ndan önce İzmir kapmayasına destek vermesi gerektiğini söyledi.

CHPde İzmir kaosu! Tunç Soyerin İstanbula Ekrem İmamoğlunun yanına gelmesine Özgür Özelden otur oturduğun yerde mesajıCHPde İzmir kaosu! Tunç Soyerin İstanbula Ekrem İmamoğlunun yanına gelmesine Özgür Özelden otur oturduğun yerde mesajı

"İZMİR'DE TUNÇ BAŞKAN'DAN BEKLENEN..."

Özel, şöyle konuştu:

"Serzeniş haklı. Soyer bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu'nun yerine geldi. Aziz Kocaoğlu aday gösterilmedi, Soyer için topuyla tüfeğiyle çalıştı. Hepimiz çalıştık. Geçen sefer Tunç Soyer'in adaylığını ben destekledim. Bu sefer kendisinin adaylaşmamasının gerekçesi olan anketi de kendisiyle paylaştım. Kendisine uluslararası bir görev teklif ettim. Kabul edemeyeceğini söyledi ve şimdi İstanbul'da. Bu aşamada İzmir'de Tunç Başkan'dan beklenen bütün gücüyle Cemil başkan ve partisi için çalışmasıdır. Onu yapmadan İstanbul'a gelmenin İstanbul'da kapılar açık, gelebilir ama İzmir'de de üstüne düşeni yapmalı, öbür türlüsü doğru olmaz. Partililik kimliğiyle bağdaşmaz."


GERİLİM DAHA DA YÜKSELDİ
Tüm bu yaşananlar sonrası Tunç Soyer ve Özgür Özel, İzmir'de iş dünyası ile ilgili programda bir araya geldi. Özgür Özel'in salonda konuşma yaptığı sırada ise dikkat çeken bir olay cereyan etti.



TUNÇ SOYER KONUŞMAYI BEKLEMEDİ SALONU TERK ETTİ
Özgür Özel'in konuşması sırasında Tunç Soyer konuşmasını beklemeden salonu terk etti. Özgür Özel, Tunç Soyer'in salonu terk edeceğini anladığında durumu toparlamak için ise Tunç Soyer'in rahatsızlık geçirdiği yalanını söylemek zorunda kaldı.


Konuşmasını yarıda bölen Özel, "Ben ifade edeyim müsaadenizle. Tunç Başkanım bir rahatsızlık geçirmiş. Ben unuttum aslına. Girişi dileyip yola çıkayım demişti. Kütahya'ya doğru yola çıkması gerekiyor. İzin istemişti, Tunç Başkanı alkışlarınızla yolcu ediyoruz. Allah sağlık versin afiyet versin" ifadelerini kullandı.

Soyer'in bu hareketi Özel'e gösterilen bir tepki olarak görülürdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çocuklarımızı hedef alan LGBT’cilere tepki: Sapkın adımları boşa çıkaracağız
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Euro sayma görüntüleri oraya çıktı! Bakan Tunç’tan açıklama
Tarım Kredi Grubu
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı
Sen misin otur yerinde mesajı veren! Tunç Soyer, CHP lideri Özel’in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti | Özgür’den ’rahatsızlandı’ palavrası
Son dakika: CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan yeni skandal! Beykoz Çubuklu Siloları’nın açılışı sahte çıktı
İnsani Yardım Vakfı
Beyaz Saray’da toplu taciz! Jill Biden’ın ‘ikinci kocam’ dediği yardımcısı sapkın çıktı: Dokunulmazlığın sırrı First Lady
Cari açıkta hızlı düşüş! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Daha da gerileyecek
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
Kate Middleton’un photoshop skandalı şüpheleri artırdı: İkinci Diana vakası mı? Saklandığı yer ortaya çıktı: O fotoğraftaki hiç kimse gerçek değil
Fitch’ten hükümetin ekonomi politikalarına övgü: Pozitif kararda o hamleler etkili
Marmara’da batan gemi Batuhan A hakkında yeni detaylar! 2 kez rota değiştirmişler! Brandayı kapatmak için bellerine kemer bağlayıp...
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Transfer bombası! Galatasaray Süper Lig’in en iyisini kapıyor
SON DAKİKA