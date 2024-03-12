SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto'yu, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu kabul etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 18:30 Güncelleme 12 Mart 2024, 18:32
Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti.

Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto'yu, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu kabul etti.

Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto (önde sol 2) ve beraberindekileri kabul etti. Bensurto, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçi, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto (önde sol 2) ve beraberindekileri kabul etti. Bensurto, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçi, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Burundi Büyükelçisi Didace NTureka'yı (solda) kabul etti. NTureka, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.Başkan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Burundi Büyükelçisi Didace NTureka'yı (solda) kabul etti. NTureka, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Erdoğan, daha sonra Arnavutluk Büyükelçisi Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Bizakis, Burundi Büyükelçisi NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo ile ayrı ayrı görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo (solda) ve beraberindekileri kabul etti. Yeondoo, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo (solda) ve beraberindekileri kabul etti. Yeondoo, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çocuklarımızı hedef alan LGBT’cilere tepki: Sapkın adımları boşa çıkaracağız
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın genel müdürü çıktı
Tarım Kredi Grubu
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı
Sen misin otur yerinde mesajı veren! Tunç Soyer, CHP lideri Özel’in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti | Özgür’den ’rahatsızlandı’ palavrası
Son dakika: CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan yeni skandal! Beykoz Çubuklu Siloları’nın açılışı sahte çıktı
İnsani Yardım Vakfı
Beyaz Saray’da toplu taciz! Jill Biden’ın ‘ikinci kocam’ dediği yardımcısı sapkın çıktı: Dokunulmazlığın sırrı First Lady
Cari açıkta hızlı düşüş! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Daha da gerileyecek
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
Kate Middleton’un photoshop skandalı şüpheleri artırdı: İkinci Diana vakası mı? Saklandığı yer ortaya çıktı: O fotoğraftaki hiç kimse gerçek değil
Fitch’ten hükümetin ekonomi politikalarına övgü: Pozitif kararda o hamleler etkili
Marmara’da batan gemi Batuhan A hakkında yeni detaylar! 2 kez rota değiştirmişler! Brandayı kapatmak için bellerine kemer bağlayıp...
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Transfer bombası! Galatasaray Süper Lig’in en iyisini kapıyor
SON DAKİKA