Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto (önde sol 2) ve beraberindekileri kabul etti. Bensurto, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçi, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.