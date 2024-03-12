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Operasyon sinyali sonrası PKK'da çözülme başladı! 2 terörist Habur hudut karakoluna teslim oldu

MSB: Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 17:55 Güncelleme 12 Mart 2024, 17:56
Operasyon sinyali sonrası PKK’da çözülme başladı! 2 terörist Habur hudut karakoluna teslim oldu

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MSB: Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!

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