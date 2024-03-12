Son dakika: Eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı! Sağlık durumu nasıl? Ahmet Çelik kimdir?

Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Çelik, hastaneye kaldırıldı.
AA'nın aktardığı bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
YAKALANDI
Çelik hastaneye kaldırılırken kardeşi Kemal Çelik evinde yakalandı. Çelik'in olayda kullandığını bıçak da ele geçirilirken alkollü olduğu ve bileğinde kesik olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
AHMET ÇELİK KİMDİR?
Ahmet Çelik, 1 Temmuz 1957'de Ağrı'da dünya geldi.
Ahmet Çelik, lise öğreniminin Vefa Lisesi'nde tamamlarken üniversite öğrenimini ise Ege Üniversitesi'nde yaptı. Ahmet Çelik, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm bölümü mezunudur.
Ahmet Çelik, Sitil Çizgi (UKİ) Erkek Giyim Yönetim Kurulu Başkanıdır.