Son dakika: Eski İYİ Parti Milletvekili ve Yeniçağ gazetesi sahibi Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı! Sağlık durumu nasıl? Ahmet Çelik kimdir?

AA'nın aktardığı bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi Kemal Çelik ile tartıştı.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YAKALANDI

Çelik hastaneye kaldırılırken kardeşi Kemal Çelik evinde yakalandı. Çelik'in olayda kullandığını bıçak da ele geçirilirken alkollü olduğu ve bileğinde kesik olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AHMET ÇELİK KİMDİR?

Ahmet Çelik, 1 Temmuz 1957'de Ağrı'da dünya geldi.

Ahmet Çelik, lise öğreniminin Vefa Lisesi'nde tamamlarken üniversite öğrenimini ise Ege Üniversitesi'nde yaptı. Ahmet Çelik, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm bölümü mezunudur.

Ahmet Çelik, Sitil Çizgi (UKİ) Erkek Giyim Yönetim Kurulu Başkanıdır.