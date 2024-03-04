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Başkan Erdoğan'dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sınır ötesi harekat sinyali veren Başkan Erdoğan, "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Türkiye'yi, güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:15 Güncelleme 04 Mart 2024, 19:18
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 2 saat 30 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamalarından terörle mücadeleden Filistin meselesine ekonomik gelişmelerden savunma sanayinde atılan adımlara kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BAE ve Mısır ziyaretlerimiz verimli geçti.

Yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ağırlayacağız.

31 MART SEÇİMLERİ
50 ilde vatadanaşlarımızla buluşmayı planlıyoruz.

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız, 31 Mart Mahalli idari seçimlerinin güven içinde geçmesi için gerekli hazırlıkları yaptılar. Yargı ile birlikte seçimin güven içinde sonuçlanması bizim görevimizdir. Her seçim gibi 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız. Seçim sonuçlarının şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Deprem bölgesinde 46 bin konut ve köy evini hap sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kaar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kendi evini yapmak isteyenlere de her türlü kolaylığı sağlayacağız.

"BU YAZ IRAK SINIRLARIMIZLA İLGİLİ MESELEYİ KALICI OLARAK ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"
Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Bölgedeki herkesi, kendilerine de açıkça söylediğimiz güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır.

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Türkiye'yi, güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız.

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"TÜRKİYE FİLİSTİN İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"
Türkiye olarak diplomatik girişimlerimizle, insanı yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Türkiye Filistin için elinden geleni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Bu vahşete engel olması gerekenlerin nasıl felç edildiğini anlatmaya gerek bile yok.

Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası, tek başına bu vahşetin sebebinin başka hiçbir şey değil, sadece hırsızlık, ahlaksızlık, onursuzluk olduğunu göstermeye yetecektir.

Bugün Filistinliler için reva gördükleri cinayet ve hırsızlık eylemleri yarın kendilerine uygulandığında bu ülkelerin ve halklarının kimseden yardım isteyecek yüzleri kalmayacaktır.

SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ REKOR
KAAN vesilesiyle savunma sanayiimizde geldiğimiz yer ülkemizde ve dünyada epeyce konuşuldu. Savunma sanayiinde geldiğimiz yer ADF'de de muhataplarımızın gündemindeydi.

Savunma sanayii ihracatında dünyadaki yerimize baktığımızda SİHA teknolojisinde düyada ilk üçte, SİHA ihracatında ise zirvede yer alıyoruz.

Sadece geçtiğimiz yılın İHA ihracat tutarı 1,8 milyar dolardır. 2024 yılının ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırdık.

EMEKLİ VE ÇALIŞANLARIMIZIN GELİRLERİNİ ARTIRACAĞIZ
6 Şubat depremlerine rağmen ekonomimiz yüzde 4,5 büyüdü. Bu büyüme yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ekonomimizin direncini ispatlıyor. Bu yılın ilk 2 ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde iyileşme sağladık.

Enflasyonla mücadelede ise henüz istediğimiz yere gelmedik. Ama kararlıyız. Küresel enerji noktasında fiyatlardaki gerileme de bu mücadelemize destek oluyor. Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz.

Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak, devletimizi güçlendirerek her meselemizi çözdüğümüz gibi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız.

Milletimizden bize güvenmeyi, destek ve dualarını bizden esirgememesini istiyorum. "

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