Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız, 31 Mart Mahalli idari seçimlerinin güven içinde geçmesi için gerekli hazırlıkları yaptılar. Yargı ile birlikte seçimin güven içinde sonuçlanması bizim görevimizdir. Her seçim gibi 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız. Seçim sonuçlarının şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Erdoğan açıklamalarından terörle mücadeleden Filistin meselesine ekonomik gelişmelerden savunma sanayinde atılan adımlara kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

"BU YAZ IRAK SINIRLARIMIZLA İLGİLİ MESELEYİ KALICI OLARAK ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ" Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Bölgedeki herkesi, kendilerine de açıkça söylediğimiz güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır.

Deprem bölgesinde 46 bin konut ve köy evini hap sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kaar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kendi evini yapmak isteyenlere de her türlü kolaylığı sağlayacağız.

Türkiye daha önce Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatlarını gerçekleştirdi

Türkiye'yi, güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız.

Başkan Erdoğan Irak için sınır ötesi operasyon sinyali verdi

"TÜRKİYE FİLİSTİN İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye olarak diplomatik girişimlerimizle, insanı yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Türkiye Filistin için elinden geleni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Bu vahşete engel olması gerekenlerin nasıl felç edildiğini anlatmaya gerek bile yok.

Gazze'de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası, tek başına bu vahşetin sebebinin başka hiçbir şey değil, sadece hırsızlık, ahlaksızlık, onursuzluk olduğunu göstermeye yetecektir.

Bugün Filistinliler için reva gördükleri cinayet ve hırsızlık eylemleri yarın kendilerine uygulandığında bu ülkelerin ve halklarının kimseden yardım isteyecek yüzleri kalmayacaktır.

SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ REKOR

KAAN vesilesiyle savunma sanayiimizde geldiğimiz yer ülkemizde ve dünyada epeyce konuşuldu. Savunma sanayiinde geldiğimiz yer ADF'de de muhataplarımızın gündemindeydi.