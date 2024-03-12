CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıllık başarısızlık karnesi: Toplu ulaşım çöktü metrolara beton döktü kasasını doldurdu!

CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun 31 Mart yerel seçim kampanyası sosyal medyada yayınlanan viral bir reklam ile alay konusu oldu.





Söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği nereye gittiği merak konusu olmuştu. Konuya 2 gün sessiz kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada Fatih Keleş'i savundu.

Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var." iddiasında bulundu.

15 milyonla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı ise paylaştığı A4 kağıt parçası ile "il binası aldık" açıklaması yapmıştı. Bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıklamıştı.