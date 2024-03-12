SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık başarısızlık karnesi: Toplu ulaşım çöktü metrolara beton döktü kasasını doldurdu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçim kampanyası sosyal medyada yayınlanan viral bir reklam ile alay konusu oldu. İstanbul'a hizmet etmekten çok delege borsası ve balya balya sayılan paralarla gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı'nın 5 yıllık başarısızlıklarla dolu karnesi 32 saniyede anlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 18:13 Güncelleme 12 Mart 2024, 18:13
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıllık başarısızlık karnesi: Toplu ulaşım çöktü metrolara beton döktü kasasını doldurdu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçim kampanyası sosyal medyada yayınlanan viral bir reklam ile alay konusu oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık başarısızlık karnesi

Reklam filminde, "Ayşe ve Ezgi'nin ders çalıştığı kütüphanenin tam 30 metre altında İmamoğlu'nun arkadaşları para destelerini sayıyor." ifadeleri kullanılırken özellikle son günlerde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in saydığı balya balya paraların yer aldığı görüntüler kullanıldı.



Söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği nereye gittiği merak konusu olmuştu. Konuya 2 gün sessiz kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada Fatih Keleş'i savundu.

İmamoğlu'nun 'kasası' Keleş'in yeni para sayma görüntüleri ortaya çıktı!

Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var." iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleşi savundu: Can bir yol arkadaşım | Euro sayma görüntüleri oraya çıktı! Bakan Tunçtan açıklamaEkrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleşi savundu: Can bir yol arkadaşım | Euro sayma görüntüleri oraya çıktı! Bakan Tunçtan açıklama
Ekrem İmamoğlu şaibeli "kasası" Fatih Keleş'i savundu: Can bir yol arkadaşım | Euro sayma görüntüleri oraya çıktı! Bakan Tunç'tan açıklama

15 milyonla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı ise paylaştığı A4 kağıt parçası ile "il binası aldık" açıklaması yapmıştı. Bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıklamıştı.

TOPLU TAŞIMA ÇİLEYE DÖNDÜ

Filmde, İmamoğlu'nun İstanbul'da toplu taşıma ve metro sistemini çileye dönüştürdüğüne dikkat çekildi.



İSTANBULLULAR ARIZALI OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİ METROYU BEKLİYOR

Her gün arızalanan metrolar, kaza yapan otobüsler yüzünden işe, okula gidemeyen yolda kalan İstanbullular için, "Münevver Hanım'ın kedilere mama verdiği sokağın tam 35 metre altında İstanbullular arızalı olduğunu bilmedikleri metroyu bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un 5 yılını çalan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği tarihten itibaren hizmete alınan metrolarda sadece 8 km'lik bölümü tamamladığı ortaya çıkmıştı. Esprili bir dille İmamoğlu'nun ulaşımdaki başarısızlığına vurgu yapılan reklamda, "Emre ile Can'ın basketbol oynadığı sahanın tam 40 metre altında sadece toprak var çünkü metro inşaatı daha başlamamış." denildi.

CHPli İBBnin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!CHPli İBBnin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan çocuklarımızı hedef alan LGBT’cilere tepki: Sapkın adımları boşa çıkaracağız
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Euro sayma görüntüleri oraya çıktı! Bakan Tunç’tan açıklama
Tarım Kredi Grubu
Son dakika: CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan yeni skandal! Beykoz Çubuklu Siloları’nın açılışı sahte çıktı
Beyaz Saray’da toplu taciz! Jill Biden’ın ‘ikinci kocam’ dediği yardımcısı sapkın çıktı: Dokunulmazlığın sırrı First Lady
Cari açıkta hızlı düşüş! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Daha da gerileyecek
İnsani Yardım Vakfı
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
Kate Middleton’un photoshop skandalı şüpheleri artırdı: İkinci Diana vakası mı? Saklandığı yer ortaya çıktı: O fotoğraftaki hiç kimse gerçek değil
Fitch’ten hükümetin ekonomi politikalarına övgü: Pozitif kararda o hamleler etkili
Marmara’da batan gemi Batuhan A hakkında yeni detaylar! 2 kez rota değiştirmişler! Brandayı kapatmak için bellerine kemer bağlayıp...
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Murat Kurum’dan öğrenci evinde sahur: Mutfağa girdi yemek hazırladı
Transfer bombası! Galatasaray Süper Lig’in en iyisini kapıyor
SON DAKİKA