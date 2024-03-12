CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıllık başarısızlık karnesi: Toplu ulaşım çöktü metrolara beton döktü kasasını doldurdu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçim kampanyası sosyal medyada yayınlanan viral bir reklam ile alay konusu oldu.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçim kampanyası sosyal medyada yayınlanan viral bir reklam ile alay konusu oldu.
Reklam filminde, "Ayşe ve Ezgi'nin ders çalıştığı kütüphanenin tam 30 metre altında İmamoğlu'nun arkadaşları para destelerini sayıyor." ifadeleri kullanılırken özellikle son günlerde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in saydığı balya balya paraların yer aldığı görüntüler kullanıldı.
Söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği nereye gittiği merak konusu olmuştu. Konuya 2 gün sessiz kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada Fatih Keleş'i savundu.
Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var." iddiasında bulundu.
15 milyonla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı ise paylaştığı A4 kağıt parçası ile "il binası aldık" açıklaması yapmıştı. Bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıklamıştı.
TOPLU TAŞIMA ÇİLEYE DÖNDÜ
Filmde, İmamoğlu'nun İstanbul'da toplu taşıma ve metro sistemini çileye dönüştürdüğüne dikkat çekildi.
İSTANBULLULAR ARIZALI OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİ METROYU BEKLİYOR
Her gün arızalanan metrolar, kaza yapan otobüsler yüzünden işe, okula gidemeyen yolda kalan İstanbullular için, "Münevver Hanım'ın kedilere mama verdiği sokağın tam 35 metre altında İstanbullular arızalı olduğunu bilmedikleri metroyu bekliyor." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'un 5 yılını çalan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği tarihten itibaren hizmete alınan metrolarda sadece 8 km'lik bölümü tamamladığı ortaya çıkmıştı. Esprili bir dille İmamoğlu'nun ulaşımdaki başarısızlığına vurgu yapılan reklamda, "Emre ile Can'ın basketbol oynadığı sahanın tam 40 metre altında sadece toprak var çünkü metro inşaatı daha başlamamış." denildi.