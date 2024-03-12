Başkan Erdoğan’dan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’ye seçim tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda…