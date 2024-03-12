SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye seçim tebriği

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 17:37 Güncelleme 12 Mart 2024, 18:12
Başkan Erdoğan’dan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’ye seçim tebriği

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı; Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA