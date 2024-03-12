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CHP'li belediyede skandal! Başkan Erdoğan'ın mesajını paylaştı işten atıldı

CHP'li belediyelerde skandal bitmek bilmiyor. Göreve geldikleri ilk andan itibaren başka partili çalışanları ayırmayacağını söyleyen CHP'li belediyeler, bu sözlerini defalarca kez çiğnedi. Son olarak; Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 13 yıl boyunca otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Altıparmak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitler için yayınladığı taziye mesajını paylaşması nedeniyle iş akdinin sona erdirildiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:13
CHP’li belediyede skandal! Başkan Erdoğan’ın mesajını paylaştı işten atıldı

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 13 yıl boyunca otobüs şoförü olarak görev yapan Yusuf Altıparmak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehitler için yayınladığı taziye mesajını sosyal medyasında paylaştı.

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MOBBİNG UYGULANDI
İddiaya göre Ulaştırma Daire Başkanlığı yetkilileri paylaşımın ardından Altıparmak'a mobbing uygulamaya başladı.

Tutanak tutulan ve yevmiyesi kesilen Altıparmak'ın, belediye tarafından 2 ay önce iş kanununun 46. maddesinden (işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak) iş akdi fesih edildi.

BELEDİYE DEĞİL TERÖR YUVASI
Sabah'ta yer alan habere göre; ailesinde 2 şehit olduğunu anlatan Yusuf Altıparmak, "Cumhurbaşkanımızın şehitler için yayınladığı taziye mesajını sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaşımımı görmüşler ve fotoğrafını çekmişler. Bu paylaşımdan sonra mobbingler başladı. Tutanak tuttular, yevmiyemi kestiler. Hatta telefonlarımı bile dinlemişler. Ben de işletme içinde 'Burası terör belediyesi haline geldi. Teröristlerin cenazelerini paylaşanlara ses çıkarmıyorlar' dedim. Eşimin ameliyat olacağı gün bile izin vermediler. Daha sonra çıkışımı verdiler. 13 yıllık tazminatımı alamadım. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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