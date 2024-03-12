CHP’li belediyede skandal! Başkan Erdoğan’ın mesajını paylaştı işten atıldı

BELEDİYE DEĞİL TERÖR YUVASI

Sabah'ta yer alan habere göre; ailesinde 2 şehit olduğunu anlatan Yusuf Altıparmak, "Cumhurbaşkanımızın şehitler için yayınladığı taziye mesajını sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaşımımı görmüşler ve fotoğrafını çekmişler. Bu paylaşımdan sonra mobbingler başladı. Tutanak tuttular, yevmiyemi kestiler. Hatta telefonlarımı bile dinlemişler. Ben de işletme içinde 'Burası terör belediyesi haline geldi. Teröristlerin cenazelerini paylaşanlara ses çıkarmıyorlar' dedim. Eşimin ameliyat olacağı gün bile izin vermediler. Daha sonra çıkışımı verdiler. 13 yıllık tazminatımı alamadım. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

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