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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! 8'inci yargı paketi yürürlüğe girdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hak arama, suç ile mücadele, kişisel hakların korunması ve daha birçok kanunun değişmesini kapsayan 8'inci yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 07:54 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:54
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu! 8’inci yargı paketi yürürlüğe girdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8'inci yargı paketi ile ilgili sosyal medya hesbaından bir paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "8. Yargı paketi olarak bilinen, Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun" dedi.

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