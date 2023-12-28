Son dakika: CHP’li Zeydan Karalar’ın yönetiminde olan Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda yeni detay!

BAŞDANIŞMANI ÖRNEK ALMIŞ Rüşvet paralarıyla estetik yaptıran ve tutuklanan Başkan Karalar'ın başdanışman Sızlı'nın reklam ajanslarının kredi kartlarını kullandığı, son model cep telefonu aldırdığı, ev kirasını ödettirdiği, misafirlerine lüks restoranlarda online yemek siparişi vererek ücretlerini ajans sahiplerine ödettirdiği tespit edilmişti. Tekrar gözaltına alınan ve tutuklanan Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı'nın Mürüvet Sızlı 'yı örnek aldığı ortaya çıktı.

ALTIN ALDIRTMIŞ

Emniyette ve savcılıkta verdiği ifadesinde "İhaleyle bağlantılarım" yok diyen Davarcı'nın reklam ajansları sahipleriyle ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. Davarcı'nın ajans sahiplerinden Süleyman Aydoğan'a spor ihalelerinin şartnamelerini sızdırıp ona göre ihale dosyalarını hazırlattığı, bunların karşılığında rüşvet olarak cep telefonu, onlarca çeyrek altın aldırttığı, lüks restoranlarda yediği yemek ücretlerini ödettiği tespit edildi.