Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma

Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında Beşiktaş Stadyumu'nda bombalı araç eylemine katılan teröristin de bulunduğu hükümlü azılı PKK'lı 4 teröriste görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, iki teröriste küp şeker boyutuna getirilmiş özel pelür kâğıda yazılmış 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanların dikkati sayesinde yakalandı.
Şeker boyutunda 16 sayfalık not.
Skandal notlarda Kandil'in yerel seçimler öncesinde cezaevindeki üyelerine ölüm orucu, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a mektup gönderme ve yakınlarını eyleme davet etme talimatı gönderdiği ortaya çıkmıştı.
Avukat Şüheda Ronahi Çiftçi
Cezaevine mikro not getirdiği gün ile yakalandığı tarihteki cep telefonu farklı çıkan avukat ifadesinde telefonlarını değiştirme sebebinin delili yok etme olmadığını öne sürüp, hayatı boyunca çok telefon kırmış bir insan olduğunu, sadece telefon değiştirme sürecinin ziyaretle aynı döneme denk geldiğini savundu.