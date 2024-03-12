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Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi'den skandal savunma

Antalya’da 4 azılı PKK’lı teröristle görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, küp şeker boyutuna getirilmiş 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanlara yakalandı. Kandil'in sözcülüğünü yapan İnsan Hakları Derneği, Çiftçi’nin mesleki faaliyetleri ve insan hakları çalışmaları nedeniyle alıkonulduğunu iddia etti. Bilindiği gibi ele geçirilen notlarda yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’na karşı eylem talimatı verildiği ortaya çıkmıştı. Cezaevine mikro not getirdiği gün ile yakalandığı tarihteki cep telefonu farklı çıkan avukat ifadesinde telefonlarını değiştirme sebebinin delili yok etme olmadığını öne sürüp, hayatı boyunca çok telefon kırmış bir insan olduğunu, sadece telefon değiştirme sürecinin ziyaretle aynı döneme denk geldiğini savundu.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 07:01 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:21
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma

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Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında Beşiktaş Stadyumu'nda bombalı araç eylemine katılan teröristin de bulunduğu hükümlü azılı PKK'lı 4 teröriste görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, iki teröriste küp şeker boyutuna getirilmiş özel pelür kâğıda yazılmış 16 sayfalık Kandil talimatlarını iletirken gardiyanların dikkati sayesinde yakalandı.

Şeker boyutunda 16 sayfalık not. Şeker boyutunda 16 sayfalık not.

Skandal notlarda Kandil'in yerel seçimler öncesinde cezaevindeki üyelerine ölüm orucu, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a mektup gönderme ve yakınlarını eyleme davet etme talimatı gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Avukat Şüheda Ronahi ÇiftçiAvukat Şüheda Ronahi Çiftçi

Cezaevine mikro not getirdiği gün ile yakalandığı tarihteki cep telefonu farklı çıkan avukat ifadesinde telefonlarını değiştirme sebebinin delili yok etme olmadığını öne sürüp, hayatı boyunca çok telefon kırmış bir insan olduğunu, sadece telefon değiştirme sürecinin ziyaretle aynı döneme denk geldiğini savundu.

Ofisindeki aramada ele geçirilen "Arkadaşlar açlık grevi zamanı geldi" başlığıyla yazılan doküman sorulan avukat, "Yazdığımı hatırlamıyorum. Yaptığım görüşmede bir hükümlü beyanlarını not almış olabilirim. Notlarda kelime aralarında üç noktanın bulunmasını ne amaçla yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

O DERNEKLERİN MASKESİ DÜŞTÜ

Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Tutuklama kararı sonrasında ise Çiftçi'nin üye olduğu örgütlenmeler tarafından Antalya adliyesi önünde basın açıklaması yapıldığı öğrenildi. Dernek üyeleri, 3 avukatla savunma yapan Çiftçi'nin Kandil'de yazılan 16 sayfalık mikro notları cezaevine taşımasından habersiz gibi Antalya Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada avukat Çiftçi'nin mesleki faaliyetlerinin suçlama konusu olduğunu iddia etti.

Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan İHD Antalya Şubesi başkanlarından Deniz Yıldırım, Çiftçi'nin mesleki faaliyetleri ve insan hakları çalışmalarının kriminalize edilip insan hakları mücadelesinden alıkonulmasına dönük soruşturma yürütüldüğünü ve bu nedenle tutuklandığını öne sürüp Çitfçi'nin serbest bırakılmasını istedi. Yıldırım, Çiftçi'nin PKK'lı bombacılara mikro not getirdiğinden ise hiç bahsetmedi. Aynı dernekler ve üyeleri sosyal medyada da algı çalışma yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Çiftçi'nin tutuklanmasını konuyla hiç ilgisi olmayan çıplak arama ve işkence iddialarını dayatan dernekler, sosyal medya üzerinden avukatı mağdur göstermeye çalıştı.

Kandilden cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık notKandilden cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not

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