Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma

Ofisindeki aramada ele geçirilen "Arkadaşlar açlık grevi zamanı geldi" başlığıyla yazılan doküman sorulan avukat, "Yazdığımı hatırlamıyorum. Yaptığım görüşmede bir hükümlü beyanlarını not almış olabilirim. Notlarda kelime aralarında üç noktanın bulunmasını ne amaçla yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

O DERNEKLERİN MASKESİ DÜŞTÜ



Terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şube yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Tutuklama kararı sonrasında ise Çiftçi'nin üye olduğu örgütlenmeler tarafından Antalya adliyesi önünde basın açıklaması yapıldığı öğrenildi. Dernek üyeleri, 3 avukatla savunma yapan Çiftçi'nin Kandil'de yazılan 16 sayfalık mikro notları cezaevine taşımasından habersiz gibi Antalya Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada avukat Çiftçi'nin mesleki faaliyetlerinin suçlama konusu olduğunu iddia etti.

Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan İHD Antalya Şubesi başkanlarından Deniz Yıldırım, Çiftçi'nin mesleki faaliyetleri ve insan hakları çalışmalarının kriminalize edilip insan hakları mücadelesinden alıkonulmasına dönük soruşturma yürütüldüğünü ve bu nedenle tutuklandığını öne sürüp Çitfçi'nin serbest bırakılmasını istedi. Yıldırım, Çiftçi'nin PKK'lı bombacılara mikro not getirdiğinden ise hiç bahsetmedi. Aynı dernekler ve üyeleri sosyal medyada da algı çalışma yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, Çiftçi'nin tutuklanmasını konuyla hiç ilgisi olmayan çıplak arama ve işkence iddialarını dayatan dernekler, sosyal medya üzerinden avukatı mağdur göstermeye çalıştı. Kandilden cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN