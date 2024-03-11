Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not

Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü PKK'lı teröristlerle görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi hükümlü Tufan Beyhan'a Kandil talimatlarını iletirken gardiyanların dikkati sayesinde yakalandı.
MİKRO NOT TESPİT EDİLDİ
Gardiyanlar, avukatın açık görüş bölümünde görüştüğü hükümlü Beyhan'ın sağ eline temasta bulunduğunu, hükümlünün de sağ elini beline götürdüğünü fark etti. Üstü aranan hükümlünün pantolonunun cep kısmında farklı bir göz daha olduğu, göze gizlenmiş küp şeker boyutunda mikro not tespit edildi.
Bunun üzerine avukatın görüştüğü diğer PKK'lı Kemal Demirbaş'ın tek kişilik koğuşunda da arama yapıldı, bu hükümlüde de aynı mikro not bulundu.