Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not

16 SAYFALIK NOT KÜP ŞEKER BOYUTUNA GETİRİLDİ

Ele geçirilen dokümanlar Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilerek deşifre edilmesi sağlandı. Notların çok ince yapıdaki pelür kağıda, lazer özellikli bir yazıcıyla yazdırıldığı, üzerinde el yazısıyla "ANTALYA Y.G" yazdığı, 16 sayfalık notların katlanarak küp şeker boyutuna getirildiği öğrenildi.

Sözde PKK zindan komitesi tarafından "Değerli yoldaşlar" başlığıyla yazılan notlarda, Cumhur İttifakı'na karşı PKK'nın önemsediği bir seçimin daha yaklaştığı, cezaevindeki örgüt üyelerine de görevler düştüğü belirterek 'açlık grevi' talimatı verildiği görüldü.

Notlarda terörist elebaşı Öcalan'ın cezaevi koşullarıyla ilgili konular ve örgütsel manifesto olduğu, ikinci metinde ise cezaevindeki örgüt üyelerine 27 Kasım-15 Şubat arasında eylem yapmaları talimatı verildiği belirlendi. Ele geçirilen notların ardından cezaevlerindeki incelemelerde Kandil'in talimatı doğrultusunda Antalya'da tutuklu ve hükümlü 80 örgüt üyesinin açlık grevi yaptığı, talimata uygun şekilde dilekçe ve İmralı Cezaevi'ne sevk talep ettikleri ortaya çıktı.