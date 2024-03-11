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Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de: AFAD'ın taşra teşkilatı personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) taşra teşkilatındaki personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 05:39 Güncelleme 12 Mart 2024, 05:39
Başkan Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete’de: AFAD’ın taşra teşkilatı personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek

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Cumhurbaşkanı kararıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) taşra teşkilatındaki personeli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşme kapsamında, AFAD'ın taşra teşkilatı personelinin resmi üniformalı bulundukları sürece toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin düzenleme yer aldı.

Karara göre, AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu personel, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme kapsamında da belirtilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyordu.

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