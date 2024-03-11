Son dakika: İstanbul Eyüpsultan’daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur’u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş

Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum Timur'u alacağız' dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım.

"ANNE BENİ AFFET ARAÇ PERT OLDU"

Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de U dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm. Yolda Timur şoktaydı. Annesine sürekli, 'anne beni affet araç pert oldu' diyordu. Diğer iki çocuk kendi aralarında konuşuyordu ama Timur epey şoktaydı. Eylem Hanım Timur'a 'Sen iyi misin?' diyordu. İki çocuğu büyük bir sitenin önünde indirdikten sonra Eylem Tok'un evine gittik.

OLAY YERİNE İKİNCİ KEZ GİTMİŞ!

Eylem Hanım bana, 'Sen Timur'u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' dedi. Ben Timur ile eve girdim. Timur'a, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler. Bir süre sonra da Bülent Bey 'Timur iyi değil doktora götürelim' dedi. Yolda giderken Eylem Hanım bana, "Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim.

Türkiyenin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası ARKADAŞLARI DA O GECEYİ ANLATTI: ARACIN ALTINDA BİR KİŞİ VARDI!

Öte yandan o gece Eylem Tok'un aracına binen Timur Cihantimur'un arkadaşlarının da ifadeleri alındı. Kaza anında Timur ile aynı arabada olan A.K, "Olay günü Timur beni aradı. Takılalım dedi. Toplamda 10 kişi olduk. İki araçla ayrıldık. Diğer arkadaşımızın kullandığı araç öndeydi. Orman yoluna girince Timur onu sollayarak önüne geçti.