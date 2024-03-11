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Son dakika: İstanbul Eyüpsultan'daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur'u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş

Yazar Eylem Tok ve estetikçi Bülent Cihantimur, İstanbul Eyüpsultan’da arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan, bir kişinin de ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçırmıştı. Olay hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u havalimanına götüren şirket çalışanı Ceren S. Kaza gecesini anlattı. Ceren S., Eylem Tok’un kendisine 'Sen Timur'u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' dediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 09:33 Güncelleme 11 Mart 2024, 09:43
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan’daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur’u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza, Türkiye'nin gündemini sarstı! Yazar Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarptı! Korkunç olayda ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı (29) kurtarılamadı. Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27) ise yaralandı.

Kazanın ardından canavar anne Eylem Tok, soluğu olay yerinde aldı. İddiaya göre yaralıların cep telefonlarını topladı, ardından oğlu Timur Cihantimur'u kaçırdı! Canavar anne Tok ile oğlu Timur, kazadan saatler sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı! Tok ve oğlu Timur hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Milliyet'in haberine göre soruşturma kapsamında canavar anne Eylem Tok'u olay yerine götüren şirket çalışanı Ceren S.'nin ifadesi alındı. Bülent Cİhantimur ve Eylem Tok'un ortak oldukları şirkette çalıştığını söyleyen Ceren S., o geceyi böyle anlattı:

Saat 23.00 sıralarında Eylem hanımın telefonu çaldı. Anladığım kadarıyla şoförü ile görüştü. Ancak ne konuştuklarını duymadım. Telefon görüşmesinden sonra Eylem hanım biraz panik içindeydi ve bana, 'araba nerede' diye sordu. Masadan kalkınca bana 'Oğlum Timur'u alacağız' dedi. Ben de işverenim olduğu için fazla sorgulamadım. Restorandan çıkıp kendi aracıma bindik. Aracı ben kullandım. Eylem hanım yanımda oturup bana yolu tarif etti. Sonrasında sürekli telefonu çaldı. Görüşmeler yaptı. Ben yola odaklandığım için ne konuştuklarını duymadım.

"ANNE BENİ AFFET ARAÇ PERT OLDU"
Eylem Hanım ve 2 çocuk da arabanın arka koltuğuna oturdu. Ben de U dönüşü yaparak geldiğim yoldan geri döndüm. Yolda Timur şoktaydı. Annesine sürekli, 'anne beni affet araç pert oldu' diyordu. Diğer iki çocuk kendi aralarında konuşuyordu ama Timur epey şoktaydı. Eylem Hanım Timur'a 'Sen iyi misin?' diyordu. İki çocuğu büyük bir sitenin önünde indirdikten sonra Eylem Tok'un evine gittik.

OLAY YERİNE İKİNCİ KEZ GİTMİŞ!
Eylem Hanım bana, 'Sen Timur'u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz' dedi. Ben Timur ile eve girdim. Timur'a, 'Ne oldu? Ne yaşadınız?' diye sordum ama cevap vermedi. Yalnız kalmak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihantimur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Benim dışarıda beklememi istediler. Bir süre sonra da Bülent Bey 'Timur iyi değil doktora götürelim' dedi. Yolda giderken Eylem Hanım bana, "Havaalanına doğru git' demesi üzerine havaalanı yoluna girdim.

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ARKADAŞLARI DA O GECEYİ ANLATTI: ARACIN ALTINDA BİR KİŞİ VARDI!
Öte yandan o gece Eylem Tok'un aracına binen Timur Cihantimur'un arkadaşlarının da ifadeleri alındı. Kaza anında Timur ile aynı arabada olan A.K, "Olay günü Timur beni aradı. Takılalım dedi. Toplamda 10 kişi olduk. İki araçla ayrıldık. Diğer arkadaşımızın kullandığı araç öndeydi. Orman yoluna girince Timur onu sollayarak önüne geçti.

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Aracın sağ tarafı yani benim olduğum taraf ATV tarzı araçlara doğru kaymaya başladı ve bir anda çarptı. Çarpmadan sonra aracımız solda bulunan yamaca çıktı. Yolun ortasında yatan iki kişiyi gördüm. Yanlarına giderek iletişim kuraya çalıştık. Daha sonra kalabalıktan duyduğum kadarıyla yolun diğer yamacında uçurum tarafında bir yaralı daha olduğunu öğrendim. Timur o anda kendi arabasının önüne gitti ve aracın altında bir kişi olduğunu söyledi!

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"TİMUR VİRAJA HIZLI GİRDİ"
Olay anında diğer aracı kullanan 14 yaşındaki D.O.Ö ise ifadesinde babasının aracını izinsiz aldığını anlattı. "Orman yolunda Timur beni solladı. Timur aracı epey hızını arttırdı. Önümüzde viraj vardı. Timur hızlı bir şekilde viraja girdi. Ben hızımı sabit tuttum. Virajda Timur'un aracını 4-5 saniye kadar gördüm. Daha sonra görüşümden çıktı. Virajı döndüğümde ise Timur'un aracı kontrolden bir şekilde su kanalına girdi. Ben hemen aracımı durdurdum.

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