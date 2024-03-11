HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için flaş uyarı! Yarın başlıyor 4 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Mart 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara'nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da yarından itibaren başlayacak yağışlar Cuma gününe kadar devam edecek.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KOCAELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.