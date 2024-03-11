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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Yarın başlıyor 4 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Mart 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için yayınladığı hava durumu haritasında başta İstanbul olmak üzere birçok ili uyardı. İstanbul'da yarından itibaren başlayacak yağışların ne kadar süreceğini de paylaşan MGM, doğu illerinde buzlanma ve don olayın beklendiğini duyurdu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 09:18 Güncelleme 11 Mart 2024, 09:19
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul için flaş uyarı! Yarın başlıyor 4 gün sürecek! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Mart 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara'nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da yarından itibaren başlayacak yağışlar Cuma gününe kadar devam edecek.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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