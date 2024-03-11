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Son dakika: CHP'den yeni skandal! Mersin'de CHP'li Vahap Seçer taraftarları Ali Mahir Başarır'ı yumurta yağmuruna tuttu

Son dakika haberleri... Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP içerisindeki kavga farklı bir boyuta doğru evriliyor. Aday belirleme sürecinde sürekli olarak karşı karşıya gelen Ali Mahir Başarır ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur mitinginde olay çıkardı. Anamur Belediye Başkan adayı Durmuş Deniz'in mitingine katılan Ali Mahir Başarır, Vahap Seçer’in tarafları olduğu öğrenilen grup tarafından önce protesto edildi daha sonra yumurta yağmuruna tutuldu.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 11:08 Güncelleme 11 Mart 2024, 15:12
Son dakika: CHP’den yeni skandal! Mersin’de CHP’li Vahap Seçer taraftarları Ali Mahir Başarır’ı yumurta yağmuruna tuttu

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Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde sık sık karşı karşıya gelen CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu kez de Anamur'da karşı karşıya geldi.

Daha önce yine Mezitli'de Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmış, Ali Mahir Başarır'ın desteklediği kişi seçimlere aday olarak katılmıştı.

Ali Mahir Başarır, Anamur'da yine kendisine yakın adayı listeye yazdırmış, Vahap Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmıştı.

10 Mart'ta Anamur'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitinge katılan Mahir Başarır ile Seçer tarafları arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

İddiaya göre Seçer'in tarafları otobüsün üstünde bulunan Başarır'ı yumurta yağmuruna tuttu.

Bunun üzerine iki grup kavga etmeye başladı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga büyümeden önledi.

BİZE KÜFREDEN ADAMLARIN YANINDA OLMAYIZ
Başarır, geçtiğimiz günlerde de yine Mersin'de büyük tepkiyle karşılanmıştı. Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu yerine değişimcilerin yanında saf tutan Ali Mahir Başarır'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler "Hain", "Kılıçdaroğlu'nu hançerledin!", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "20 yıl seni sırtında taşıdı, Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın" sözleriyle protesto etmişti.

Başarır ise kendisini eleştiren CHP'lileri konuşma yaptığı alandan attırmış, üstüne tepki gösterenleri trol ilan etmişti.

ALEVİ DERNEKLERİNDEN TEPKİ
Başarır'ın bu hareketleri sonrası Alevi dernekleri, "Bu tepki sonucunda vekil isteyerek veya istemeyerek bizi 'troll' olarak lanse etti. O gün gerçekten hepimiz çok üzüldük, çok da kırıldık. Yani bunu sadece başkanlara değil, oradaki tepki Başarır'a idi" açıklamasında bulunmuştu.

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