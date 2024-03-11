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Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müminlerin gönüllerini saran heyecan ve coşku da artıyor. Bu manevi ayın en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı da en çok merak edilen konulardan biri. Teravih namazı, Ramazan ayına özgü, geceleyin kılınan bir namazdır. "Rahatlatmak" anlamına gelen teravih, farz namazlardan sonra sünnet olarak kılınır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) teravih namazını cemaatle kılmış ve teşvik etmiştir. Peki, teravih namazı nasıl kılınır? Yatsı namazından sonra mı kılınır?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 10:50 Güncelleme 11 Mart 2024, 10:50
Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu?

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Teravih namazı, sünnet bir ibadettir. Yani farz veya vacip değildir, ancak Peygamber Efendimiz'in sünneti olarak kabul edilir ve bu mübarek ay boyunca kılınması önerilir. İşte teravih namazı hakkında tüm merak edilenler...

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ NE ZAMANDIR? YATSI NAMAZINI KILMADAN ÖNCE TERAVİH KILINSA GEÇERLİ OLUR MU?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/426, 469; Kâsânî, Bedâi', 1/290).

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.



Ezan okunduktan sonra sırayla:

- 4 Rekât yatsının ilk sünneti
- 4 Rekât yatsının farzı
- 2 Rekât yatsının son sünneti
- 20 Rekât teravih
- 3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir. İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı camide imama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama" denilir. Ferdi olarak kılınacaksa "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

1. REKAT

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.

2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.

3. Euzu Besmele çekilir.

4. Fatiha Suresi okunur.

5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.

8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

9. İki defa secde yaptıktan sonra 'Allahuekber' denilerek ikinci rekata kalkılır.



2. REKAT

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.

11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

12. 'Allahukber' diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke'l-Hamd denilir.

14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.



3. VE 4. REKAT

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

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