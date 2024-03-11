Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazını kılmadan önce teravih kılınsa geçerli olur mu?





Ezan okunduktan sonra sırayla:



- 4 Rekât yatsının ilk sünneti

- 4 Rekât yatsının farzı

- 2 Rekât yatsının son sünneti

- 20 Rekât teravih

- 3 Rekât vitir namazı kılınır.



Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir. İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR? Teravih namazı camide imama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama" denilir. Ferdi olarak kılınacaksa "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.



1. REKAT



1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır. 2. Gizlice Sübhaneke duası okunur. 3. Euzu Besmele çekilir. 4. Fatiha Suresi okunur. 5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur. 6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir. 7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir. 8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. 9. İki defa secde yaptıktan sonra 'Allahuekber' denilerek ikinci rekata kalkılır.





2. REKAT



10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur. 11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur. 12. 'Allahukber' diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir. 13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke'l-Hamd denilir. 14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. 15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir. 16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.