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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe: 5 Terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 11:55 Güncelleme 11 Mart 2024, 12:01
Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe: 5 Terörist etkisiz hale getirildi

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Terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Kalleş örgüte darbe üstüne darbe indiriliyor.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.

5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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