Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe: 5 Terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Kalleş örgüte darbe üstüne darbe indiriliyor.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."