Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Ankara’da ’DEM’lenen CHP’ye sert tepki: Atatürk’ün ve şehitlerin kemikleri sızlıyor





ANKARA'DA DA KENT UZLAŞISI MASKESİ

Kent uzlaşısı altında Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de CHP ile ittifak yapan DEM'den geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama gelmiş, CHP ile DEM'in bu kez de Ankara için kirli bir pazarlığa oturduğu ortaya çıkmıştı.

3 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEDİLER

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, yerel seçimlere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı göstermediklerini söyledi. Türkdoğan bu ilçelerin Polatlı, Yenimahalle ve Bala olduğunu ifade etti.