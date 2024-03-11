Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Ankara’da ’DEM’lenen CHP’ye sert tepki: Atatürk’ün ve şehitlerin kemikleri sızlıyor

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP kaybedeceğiz korkusu ile terör partisi DEM'e bel bağladı.
Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP kaybedeceğiz korkusu ile terör partisi DEM'e bel bağladı.
ANKARA'DA DA KENT UZLAŞISI MASKESİ
Kent uzlaşısı altında Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'de CHP ile ittifak yapan DEM'den geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama gelmiş, CHP ile DEM'in bu kez de Ankara için kirli bir pazarlığa oturduğu ortaya çıkmıştı.
3 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEDİLER
DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, yerel seçimlere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı göstermediklerini söyledi. Türkdoğan bu ilçelerin Polatlı, Yenimahalle ve Bala olduğunu ifade etti.
PAROLA: KANDİL UZLAŞISI
Türkdoğan, "Yenimahalle dahil bütün ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz var. Bu üç ilçede de kent uzlaşısı kapsamında aday göstermediğimizi de belirtmek isterim" dedi.
Aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunun altını çizen Türkdoğan, "Şu partiyi destekleyin diye bir tutumumuz yok. Ankara'da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara'nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara'daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler." ifadelerini kullandı.
"ATATÜRK'ÜN VE ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİ SIZLIYOR"
Tüm bu yaşananlar sonrası Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok kirli birlikteliğe çok sert tepki gösterdi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Bağlum'da stadyum açılışı gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Hüseyin Demirtaş'ın adının verildiği stadyumun açılışına çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılışta konuşan Altınok, stadyuma adı verilen Hüseyin Demirtaş'ın PKK tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, CHP ile DEM arasındaki işbirliğinin Ankara'da da geçerli olduğunu belirtti.
Altınok, "DEM de açıklama yaptı. 'Ankara için şehir uzlaşması yaptık' diyorlar. Atatürk'ün, şehitlerimizin kemikleri sızlıyor" dedi.
Belediye başkanlığı döneminde Keçiören'e yaptığı hizmetleri anlatan Altınok, gecekondu semti olarak teslim aldığı Keçiören'i dünya şehri haline getirdiğini dile getirerek şunları söyledi:
"Az laf çok iş diyor ama işi olmayanın lafı olmaz. Yavaş'ın vizyonu yok. Vadettiği 100 projeden 90'ını yapamadı ve sosyal medyasından sildi. Bizim yaptığımız kuleye, kaleye laf ediyor. İçinde Türk kültürü olmayan, tarih sevgisi olmayan laf eder. Biz inşallah Türk kültürünü, sanatını temsil eden kulemizi, Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli'nin katılımı ile 18 Mart'ta açacağız. 31 Mart'ta Yavaş'tan Ankara'yı kurtaracak, yüzde 8'den yüzde 4'e düşürdüğü yardımları tekrar artıracağız. Çocuklara Kantin Kart vereceğiz. 200-300-500 TL kartlar vereceğiz, çocuklarımız kartlardan ne istiyorsa alacak. 18 yaş ve üniversite öğrencilerine ulaşım 31 Mart'tan sonra ücretsiz olacak. Tabii otobüs, dolmuş esnafını mağdur etmeyeceğiz. Et yardımını 400 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıyoruz. İsteyen etini, sütünü, isteyen marketten ihtiyacını alsın. Emeklilere bin 500 lira değil, 5 bin lira yatıracağız. Köylerde su aboneliğinden ücret almayacağız. Kadın ve genç girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe desteğinde bulunacağız. Havaalanı metromuzu diğer metro ağları ile bağlayacağız. Ayırmadan, kayırmadan yapacağız. Keçiören'de de hizmet yapacağız, Çankaya'da da yapacağız."