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Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattının sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, bir yandan hudut güvenliğini sağlarken bir yandan da komutanlarıyla iftar yaptı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 19:18 Güncelleme 11 Mart 2024, 20:22
Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattının sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, bir yandan hudut güvenliğini sağlarken bir yandan da komutanlarıyla iftar yaptı.

Sınırda görevli Mehmetçik ilk iftarı yaptı

Suriye sınırına yakın noktadaki karakolda, gözleri sınırda olan Mehmetçik, ramazan ayında da aynı özenle vatanı savunmasını sürdürüyor.

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktasında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, bir yandan sınırı korurken bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.

Mehmetçik, ramazanı sevdiklerinden uzakta geçirse de sınırda görev yapmanın gururunu yaşıyor.

AA ekibi de askerlerin ilk iftarına tanıklık etti. Karakolun yemekhanesinde komutanlarıyla iftar sofrasında buluşan Mehmetçik, ramazanın ilk akşam ezanının okunmasıyla dua etti, orucunu açtı.

İftarın ardından karakoldaki görevlerine dönen askerler komutanlarıyla beraber sahur da yapıyor.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla 7 gün 24 saat görevinin başında olan kahraman Mehmetçik, vatandaşların ramazanı da huzur içerisinde geçirmesini sağlıyor.

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